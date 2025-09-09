Lietuviai renkasi turėti po dvi SIM: ar žinote, kada viena iš jų neveikia?

Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, kiekvienam Lietuvos gyventojui tenka po 1,63 aktyvios SIM kortelės. Tai rodo, kad vartotojai aktyviai išnaudoja kelių kortelių privalumus: vieni atskiria darbo ir asmeninius reikalus turėdami dvi SIM korteles viename telefone, o kiti papildomas korteles naudoja laikrodžiuose, maršrutizatoriuose ar kituose įrenginiuose, kuriems reikalingas ryšys. Tai gali būti garažo vartų pulteliai, namų signalizacija ir kita technika.
Išmanieji telefonai, kurie gali palaikyti dvi SIM korteles, dažnai turi vieną techninį apribojimą. Nors abi kortelės yra aktyvios, pats telefonas turi tik vieną ryšio modemą (angl. Dual SIM Dual Standby), tad vienu metu gali aktyviai leisti veikti vienai iš jų. Abi kortelės yra budėjimo režime, tuo pat metu tik viena iš jų gali priimti ar siųsti skambučius, o mobiliuosius duomenis galima naudoti per pasirinktą kortelę. Toks technologinis sprendimas labiausiai atitinka vartotojų poreikius ir yra naudojamas beveik visuose išmaniuose telefonuose.
Kas nusprendžia, kuris ryšys svarbesnis?
„Šis techninis apribojimas gali sukelti nepatogumų, jei žmogus naudoja vieną kortelę darbui, o kitą – laisvalaikiui. Pavyzdžiui, jei tuo pat metu, kai asmuo naršo socialinėse medijose, jis sulaukia skambučio į kitos SIM kortelės numerį, interneto ryšys nutrūksta“, – teigia tinklo architektas.
Intensyvūs pokalbiai per abi ar per vieną kortelę arba mobilaus interneto srautas gali riboti vartotojo galimybes kokybiškai ir patogiai naudotis paslaugomis. Tokius nepatogumus išsprendžia pažangesnė dviejų SIM kortelių dvigubo aktyvumo (angl. Dual SIM Dual Active) technologija, kuri vienu metu leidžia aktyviai naudoti abiejų kortelių duomenų srautą ir neapriboja telefono tik vienos SIM duomenų srautu. Tačiau tokie įrenginiai yra brangesni ir jų baterija išsenka greičiau. Tokių įrenginių pasirinkimas Europoje yra labai mažas, todėl vartotojai neturės kito pasirinkimo, kaip tik nešioti du įrenginius.
Bent vienas ryšys tikrai veiks
„Dvi skirtingų operatorių SIM galima naudoti išmaniai ir apsisaugoti, jei vieno tiekėjo ryšys netyčia dingsta. Pavyzdžiui, atokesnėje gyvenvietėje ar gamtoje žmogus gali būti tikras, kad bent vieno operatoriaus ryšys tikrai veiks. Skirtingų operatorių SIM leidžia žinoti, kad žmogus galės nepertraukiamai naudoti ryšio paslaugas tiek užsienyje, tiek sutrikus operatoriaus bazinei stočiai ar net tinklui, net jei tai nutinka išskirtinai retai“, – sako T. Grinevičius.
Anot tinklo architekto, patogiausia pasirinkti pagrindinę SIM kortelę pagal tai, ar jos ryšys visada bus pasiekiamas. RRT duomenys rodo, kad bendrovės 5G ryšys pasiekia beveik visus Lietuvos kampelius, net 99,7 proc. namų ūkių.
„Strategiškai pasirinkus skirtingus operatorius pagal jų stipriąsias puses, pavyzdžiui, vieną su plačiausiu 5G tinklu pagrindiniam naršymui, o kitą kaip atsarginį variantą, galima užsitikrinti, kad būsite pasiekiami visur ir visada“, – apibendrina tinklo architektas.