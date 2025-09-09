Ministerija kviečia visuomenę: rugsėjis – puikus metas įgyti neramiems laikams reikalingų žinių

„Mūsų valstybės stiprybė prasideda ne tik nuo kariuomenės, bet ir nuo visuomenės sąmoningumo bei pasirengimo. Rugsėjis – metas, kai į mokslus grįžta moksleiviai ir studentai, tačiau šiandien mokytis kviečiu kiekvieną pilietį. Įgytos žinios apie pilietinį pasipriešinimą ar atsparumą hibridinėms grėsmėms – tai praktiniai įgūdžiai, kurie gali lemti mūsų visuomenės saugumą. Kiekvienas sąmoningas, pasiruošęs žmogus yra stipresnės Lietuvos dalis, todėl kviečiu visus pasinaudoti galimybe tapti atsparesniais ir prisidėti prie bendros mūsų valstybės gynybos“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Šiuo metu dar yra laisvų vietų į atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymus rugsėjo 13 d. Vilniuje. Į pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymus galima registruotis rugsėjo 28 d. Klaipėdoje. Kiekvienų mokymų trukmė – aštuonios valandos, visi vyks savaitgaliais.
Atsparumo hibridinėms grėsmėms modulis suteikia bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti hibridines grėsmes, užtikrinti jų prevenciją, stiprinti visuomenės atsparumą bei gebėjimą tinkamai į jas reaguoti. Dalyviai supažindinami su hibridinių grėsmių samprata, jų keliama rizika šalies saugumui, mokosi identifikuoti dezinformaciją, propagandą ir kibernetines grėsmes. Taip pat aptariamos žvalgybos, energetinio saugumo, tarptautinės teisės ir kitos aktualios temos. Grupę gali sudaryti iki 60 dalyvių – užsiregistravus reikiamam skaičiui žmonių, registracija uždaroma.
Pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulis skirtas tiems, kurie nori susipažinti su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis, remiantis Ukrainos patirtimi. Mokymuose galima įgyti naudingų žinių apie asmeninį ir šeimos pasiruošimą, sužinoti, kaip elgtis prasidėjus karui, ir ką reikėtų sudėti į išvykimo krepšį. Praktinių užsiėmimų metu įgyjamos pirmosios pagalbos žinios, aptariami įvairūs išgyvenimo būdai. Grupę gali sudaryti iki 40 žmonių – pasiekus ribą, registracija stabdoma.
Nuo sausio iki rugpjūčio pabaigos Lietuvoje buvo surengti 37 atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymai, juose dalyvavo daugiau nei 1200 dalyvių. Per tą patį laikotarpį įvyko daugiau nei 100 pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulio mokymų, kuriuos išklausė daugiau nei 3500 asmenų.
Mokymus didžiuosiuose šalies miestuose veda Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM), KAM ir Lietuvos šaulių sąjungos specialistai. Daugiau informacijos ir registracija į MPPD prie KAM organizuojamus rugsėjo ir spalio mėnesį suplanuotus mokymus galima rasti departamento interneto svetainėje.
Lietuvoje taip pat vyksta Pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų (4P) instruktorių mokymai. Siekiant, kad kuo daugiau šalies piliečių susipažintų su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis ir įgytų reikiamų išgyvenimo įgūdžių, pavasarį Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos specialistai parengė sutrumpintą 4,5 valandos trukmės 4P kursą, skirtą įgyti psichologinio atsparumo, pilietinio pasipriešinimo, hibridinių grėsmių identifikavimo ir pirmosios pagalbos pagrindų. Gegužę įvyko pirmieji būsimų instruktorių mokymai, kuriuose dirbti pagal 4P kursą mokėsi 20 būsimų instruktorių.
Liepos–rugsėjo mėnesiais suplanuoti penki instruktorių mokymai, kuriuose ketinama parengti apie 150 specialistų – po 30 kiekvienuose mokymuose. Naujai parengti instruktoriai vėliau 4P kursą ves mokyklose, ūkio subjektuose ir vietos bendruomenėse, taip pasiekiant kuo didesnę Lietuvos visuomenės dalį.
gynybamokymaiKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių