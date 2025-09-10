Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Mokslas ir ITIšmanyk

Stulbinanti studentės sėkmė: pirmu kasimu – aukso dirbinys

2025 m. rugsėjo 10 d. 17:16
Lrytas.lt
Praėjus vos pusantros valandos nuo pirmųjų jos gyvenime archeologinių kasinėjimų pradžios, amerikiečių studentė Britanijoje surado auksinį dirbinį. IX a. datuojamas mažas, puošnus artefaktas, kurį ji iškasė, galėjo būti naudojamas ceremonijoms.
Daugiau nuotraukų (3)
Floridoje gimusi Yara Souza, studijuojanti Niukaslo universitete šiaurės Anglijoje, kartu su kitais studentais kasinėjo Redesdeile, Northumbrijoje. Remiantis universiteto pranešimu, apie 4 cm dydžio dirbinys viename gale turi dekoratyvinį antgalį ir atrodo, yra iš ankstyvųjų viduramžių.
„Negaliu patikėti, kad radau kažką tokio ir taip greitai per savo pirmus kasinėjimus, – pranešime cituojama Y. Souza pranešime. – Tai buvo tikrai labai jaudinantis momentas.“
Kasinėjimai Redesdeile, slėnyje Nortumbrijos nacionaliniame parke, yra netoli Dere Street – kas kadaise buvo svarbus romėnų kelias. Didžioji Britanija buvo Vakarų Romos imperijos dalimi daugiau nei 350 metų, nuo 43 m. e. iki V a. pradžios, kai imperija ėmė nykti.
Dere Street – dar žinomą kaip „Didįjį šiaurės kelią“ – Romos kareiviai nutiesė tarp 79 ir 81 mūsų eros metų. Jie jį naudojo šiaurinės Britanijos kolonizavimui: kelias driekiasi nuo šiuolaikinio Jorko Anglijoje iki Firth of Forth Škotijoje – kas šiandien yra daugiau nei 300 kilometrų važiuojant automobiliu.
2021 m. toje pačioje Redesdeile vietovėje metalo ieškiklio naudotojas Alanas Gray aptiko dar vieną aukso dirbinį, panašų į Y. Souzos radinį. IX a. aukso turėjo tik elitas, o Dere Street jungė du didelius religinius centrus: Jedburgą ir Hekshamą. Šiandien Jedburgo ir Hekshamo vienuolynai, krikščioniškos istorijos siekia VII–IX a., kai vyskupai abiejuose miestuose pastatė bažnyčias. Tyrėjai mano, kad aukso dirbinius galėjo naudoti aukštuomenė – religiniais ar ceremoniniais tikslais.
„Žinome, kad Dere Street ir po romėnų laikų ilgą laiką buvo pagrindinis kelias, ir iš šio atradimo aišku, kad jį naudojo aukšto statuso žmonės, – teigia Niukaslo universiteto archeologas Jamesas Gerrardas. – Gali būti, kad šie du daiktai buvo sąmoningai užkasti.“
Iš Orlando kilusi Y. Souza anksčiau dėl ligos praleido kasinėjimus Birdosvaldo romėnų forte – romėnų karinėje stovykloje prie Hadriano sienos. Tačiau jos radinys Redesdeile, atrodo, kompensavo tą prarastą galimybę.
„Po to, kai praėjusiais metais turėjau praleisti Birdosvaldą, buvo nuostabu atrasti kažką, ko niekas nematė daugiau nei tūkstantį metų, – sako ji. – Aš tikrai buvau labai susijaudinusi.“
Parengta pagal „Smithsonian“.
archeologijaJungtinė KaralystėAuksas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.