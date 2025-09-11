„Feniks“ padalinys paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame matyti dar vienas sėkmingas smūgis prieš priešo ginkluotę. Įraše užfiksuotas tikslus „Grad-P“ raketų paleidimo įrenginio, kuris buvo nukreiptas į Ukrainos pozicijas, sunaikinimas.
„Grad-P“ sistema yra Šaltojo karo laikų reliktas. 1965 m. Sovietų Sąjungos Šiaurės Vietnamui sukurta sistema buvo suprojektuota kaip lengva, mobili raketų sistema, skirta partizaniniam karui. Praėjus dešimtmečiams, Rusijos okupacinės pajėgos ėmėsi naudoti šią pasenusią platformą mūšio lauke.
Nors „Grad-P“ MRLS yra kur kas mažiau sudėtinga nei šiuolaikinės daugkartinio paleidimo raketų sistemos, ji vis dar kelia grėsmę dėl savo mobilumo ir gebėjimo šaudyti 122 mm nevaldomas raketas. Rusijos kariuomenės rankose ji buvo naudojama apšaudyti Ukrainos gynybines linijas netoli Pokrovsko – teritorijoje, kurioje vyko intensyvūs kovos veiksmai.
„Feniks“ padalinio pilotai susekė ir neutralizavo šią sistemą, kol ji nesukėlė didesnių nuostolių.
„Grad-P“ sistemos pašalinimas ne tik sumažina tiesioginę grėsmę Ukrainos kariams, bet ir pabrėžia okupantų didėjančią neviltį, rašo „Defense Express“. Nuolat susiduriant su senų sistemų naudojimu, matyti, kad Rusijos modernios ginkluotės atsargos senka, todėl ji priversta išsitraukti ginklus, kurie buvo skirti konfliktams prieš šešis dešimtmečius.
ginkluotėraketossunaikinimas
Rodyti daugiau žymių