Kinija nubaudė populiarią programėlę už lėkštą ir negatyvų turinį

Institucija savo pareiškime nurodė, kad už kinų „Instagram“ pobūdžio platformą „atsakingi asmenys“ bus nubausti, nes „Xiaohongshu“, anglakalbių žinoma kaip „RedNote“, esą nesugebėjo „įvykdyti savo pagrindinės atsakomybės – turinio valdymo“. Jokių detalių apie bausmes nebuvo pateikta.
Reguliavimo institucija kritikavo „Xiaohongshu“ už tai, kad joje esama „daugybės įrašų, kuriuose keliamas ažiotažas dėl įžymybių asmeninių santykių ir lėkštų dalykų, o taip pat ir kito neigiamo turinio, dažnai atsiduriančio populiariausių paieškų sąraše“. „Liaudies interesus atitinka aiški, švari ir sveika kibernetinė erdvė“, – pridūrė institucija.
2013 m. Šanchajuje pristatyta mobiliąja programa „Xiaohongshu“ kas mėnesį naudojasi šimtai milijonų žmonių. Jos pavadinimas pažodžiui reiškia „Mažoji raudonoji knygelė“, tačiau tai nėra aliuzija į Kinijos komunistų lyderio Mao Dzedongo citatų rinkinį.
Skirtingai nei Kinijos „Douyin“ – „TikTok“ seserinė mobilioji programa – ar mikrotinklaraščių svetainė „Weibo“, „Xiaohongshu“ yra labiau orientuota į nepolitinį turinį, pvz., gyvenimo būdą, keliones, grožį ir maistą.
„Xiaohongshu“ puslapis „Explore“ yra panašus į „TikTok“ puslapį „For You“ – abu juos kuria algoritmas, siūlantis turinį pagal naudotojų interesus ir sąveiką platformose.
Tai taip pat yra internetinė prekybos vieta, panaši į „TikTok Shop“, kurioje naudotojai gali tiesiogiai pirkti prekes, įskaitant drabužius, kosmetiką ir aksesuarus.
Ji laikoma santykinai mažiau cenzūruojama nei kitos platformos: naudotojai joje gali skelbti LGBTQ turinį ir diskutuoti apie moterų savanoriško vienišo gyvenimo privalumus – temomis, kurios Kinijoje dažnai laikomos jautriomis.
Pamilta nuomonės formuotojų
„Xiaohongshu“ taip pat išpopuliarino vadinamąjį „da ka“ arba „check-in“ (liet. „atsižymėjimo“) turizmą, kai keliautojai planuoja maršrutus pagal kvapą gniaužiančias ar populiarias vietas specialiai tam, kad galėtų pasidaryti nuotrauką socialinėms medijoms.
Šią platformą, kaip ir „Instagram“ bei „TikTok“, taip pat itin pamėgo nuomonės formuotojai, reklamuojantys rėmėjų produktus.
Praėjus keletui minučių po to, kai reguliavimo institucija ketvirtadienį paskelbė apie savo atliktą tyrimą, kai kurie „Xiaohongshu“ naudotojai platformoje gyrė instituciją už pastangas pažaboti „garsenybių apkalbas“.
Kiti smerkė veiksmus prieš „Xiaohongshu“, teigdami, kad kur kas griežtesnio reguliavimo nusipelno panaši platforma „Weibo“.
„Aš priblokštas: iki kokios ribos „Xiaohongshu“ priėjo? Pagal šį standartą „Weibo“ turėtų būti uždaryta“, – rašė vienas platformos naudotojų.
Reguliavimo institucija savo pareiškime kitų internetinių forumų nepaminėjo, bet pažymėjo „raginsianti svetaines ir platformas įgyvendinti savo pagrindines pareigas ir socialinę atsakomybę“ – t. y. užtikrinti kibernetinės erdvės švarą.