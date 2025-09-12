Prancūzija į Lenkiją siunčia „Rafale“ naikintuvus

Šis žingsnis yra dalis platesnių pastangų sustiprinti NATO rytinį flangą ir parodyti Europos sąjungininkų vienybę.
„Nusprendžiau dislokuoti tris naikintuvus „Rafale“, kad padėčiau apsaugoti Lenkijos oro erdvę ir Europos rytinį flangą kartu su mūsų NATO sąjungininkais, – paskelbė E. Macronas. – Tai atitinka mano vakar Lenkijos ministrui pirmininkui duotą pažadą.“
Dislokavimas vykdomas po serijos tarpvalstybinių incidentų, susijusių su Rusijos dronais, kurie sukėlė susirūpinimą Varšuvoje ir tarp NATO narių. Lenkija paprašė papildomos paramos, kad sustiprintų savo oro gynybos pajėgumus – nes didėja spaudimas jos rytinėje sienoje su Ukraina.
Prancūzijos sprendimas priimtas po E. Macrono ir Lenkijos ministro pirmininko Wladyslawo Kosiniako-Kamyszo telefono pokalbio. E. Macronas taip pat kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu ir Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Rishi Sunaku, kurie abu išreiškė paramą aljanso buvimo regione stiprinimui.
Pasak Lenkijos gynybos ministro W. Kosiniako-Kamyszo, tiek Prancūzija, tiek Jungtinė Karalystė siūlo siųsti naikintuvus – įskaitant „Rafale“ ir „Eurofighter“ – ir padėti vykdyti oro patruliavimą virš Lenkijos.
„Prancūzai ir britai skelbia, kad mūsų oro erdvę saugos „Rafale“ ir „Eurofighter“ lėktuvai“, – sakė jis.
Kaip pažymėjo ministras, Čekijos pajėgos taip pat pažadėjo paramą, pasiūlydamos nusiųsti tris „Mi-171Sh“ sraigtasparnius ir apie 100 karių. Lenkija – svarbi NATO narė, besiribojanti su Ukraina – konfliktui tęsiantis vis labiau patiria Rusijos dronų veiklą.
Prancūzijos „Rafale“ lėktuvai veiks kartu su Lenkijos ir sąjungininkų lėktuvais, prisidėdami prie ankstyvojo perspėjimo, oro policijos ir atgrasymo misijų. Nors visos dislokavimo operacijos apimtis nebuvo atskleista, tikimasi, kad Prancūzijos pajėgos greitai integruosis į esamas NATO oro gynybos struktūras, rašo „Defence Blog“.
„Rafale“ (liet. „vėjo gūsis“ arba karine prasme „ugnies pliūpsnis“) yra prancūziškas dviejų variklių, kanardinio delta sparno daugiafunkcinis naikintuvas, suprojektuotas ir pagamintas „Dassault Aviation“. „Rafale“ gali būti ginkluotas įvairiais ginklais ir yra skirtas vykdyti oro erdvės kontrolės, užkardymo, oro žvalgybos, antžeminės paramos, giluminio smūgio, priešlaivinių smūgių ir branduolinio atgrasymo misijas. „Dassault“ jį vadina „universaliu“ lėktuvu.
Pirmasis skrydis buvo atliktas 1986, iki 2024 m. rugpjūčio pagaminti 289 vienetai.
