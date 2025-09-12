Platforma, oficialiai vadinama daugiafunkciniu antžeminiu robotiniu kompleksu (NRKT) „Kurjer“, yra skirta remti puolimo operacijas, teikiant tiesioginę ugnies galią ir vykdant logistiką mūšio lauke. Pasak Gynybos ministerijos, sistema gali būti sukonfigūruota taip, kad galėtų gabentis įvairius ginklus ir krovinį, įskaitant priešpėstines minas, atsargas ir šaudmenis.
TASS pateiktame pareiškime rusų kareivis šaukiniu „Stary“ apibūdino „Kurjer“ poveikį per neseniai vykusią operaciją netoli Fedorivkos kaimo.
„Jis užtikrino veiksmingą ugnies galią prieš priešą, slopindamas jo pozicijas, – nurodė kareivis. – Tai leido mums perimti iniciatyvą, o tai yra labai svarbu puolimo operacijose.“
Kitas kareivis, žinomas kaip „Fago“, pažymėjo, kad robotizuota transporto priemonė su priekinėmis ir galinėmis kameromis gali būti naudojama ne tik tiekimui, bet ir sprogstamųjų kliūčių išdėstymui.
„Kurjer“ gali pasiekti sunkiai prieinamas vietas ir pristatyti maistą ar šaudmenis“, – sakė jis.
Robotinė platforma yra dalis platesnio Rusijos siekio integruoti UGV į kovines funkcijas. Nors Rusija jau daugelį metų skatina robotines platformas, tik keletas jų buvo įdiegtos dideliu mastu. „Kurjer“ atrodo esanti viena iš pirmųjų sistemų, kuri buvo nuolat bandoma kovinėse sąlygose su fronto vienetais.
Tačiau „Defence Blog“ pabrėžia, kad nėra nepriklausomo patvirtinimo apie „Kurjer“ sistemos kovinį efektyvumą ar Rusijos šaltinių teiginių tikslumą.