Iš parodos – tiesiai į frontą: skelbiama apie neįprastą rusų poelgį su savo moderniausiu turimu tanku

„UralVagonZavod“ patvirtino, kad tankas, kuris „IDEX 2025“ parodoje buvo nudažytas dykumos kamufliažu, buvo grąžintas į Rusiją, perdažytas standartine karine žalia spalva ir išsiųstas į karo veiksmus.
„Karo mašina, kurią pirmą kartą pristatėme užsienyje, buvo modifikuota remiantis didele specialios karinės operacijos patirtimi, – teigiama bendrovės pranešime. – Ji buvo pristatyta mūsų kareiviams beveik tokia pačia konfigūracija, kokia buvo parodyta parodoje JAE. Vienintelis pokytis buvo spalva: nuo „parodos“ dykumos kamufliažo iki standartinės kariuomenės žalios spalvos.“
Šis žingsnis pabrėžia Rusijos nuolatinį siekį aprūpinti savo pajėgas modernizuotomis platformomis – net jei tarptautinės ginklų parodos ir toliau lieka svarbiausia jos gynybos pramonės strategijos dalis.
„UralVagonZavod“ sukurtas „T-90MS“ yra modernizuota „T-90“ serijos eksporto versija, pasižyminti geresne apsauga, optika ir ugnies galia – palyginti su ankstesniais modeliais.
Parodoje eksponuojamas tankas, kuris, kaip pranešama, buvo pritaikytas kovai reikalingais patobulinimais, atspindi skubų modernių šarvuotų mašinų poreikį, atsižvelgiant į nuolatinius nuostolius mūšio lauke.
„UralVagonZavod“ pareiškime nebuvo nurodyta, į kurį dalinį ar vietą buvo išsiųstas tankas, tačiau buvo teigiama, kad jis buvo pristatytas kariuomenei „beveik identiška konfigūracija“, kaip buvo parodytas Abu Dabyje.
Sprendimas parodyti ir vėliau dislokuoti tą pačią mašiną yra neįprastas šiuolaikiniuose gynybos sluoksniuose, kur demonstraciniai vienetai paprastai yra skirti užsienio pirkėjams, rašo „Defence Blog“.
karinė technikatankasRusijos tankai
