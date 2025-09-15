Pasidalino statistika: vasarą lietuviai dažniausiai keičia telefono ekraną arba nugarėlę

Pavojų kelia šortai ir neatsargus elgesys
Duomenys rodo, kad ir šią vasarą buvo gausu telefonų gedimų, tačiau pastebėti ryškėjantys vartotojų įpročių pokyčiai. Kaip ir visais metų laikais, dažniausiai buvo taisomi rinkos lyderiai – „Apple“ ir „Samsung“ įrenginiai. Tai atspindi bendrą populiariausių prekių ženklų pasiskirstymą Lietuvoje.
Didžiausiu vasaros iššūkiu telefonų naudotojams išlieka mechaniniai pažeidimai: „Žmonės daugiau laiko praleidžia lauke, keliauja, pramogauja. Didžiąją dalį visų mūsų darbų sudarė sudužusių ekranų keitimas ir stiklinių nugarėlių remontas. Tai mūsų kasdienybė – telefonas, iškritęs iš kišenės važiuojant paspirtuku ar tiesiog išslydęs iš rankų fotografuojant, yra įprastas „pacientas“ vasarą. Šiltuoju metų laiku esame mažiau atsargūs, nepadeda ir pasirenkami laisvesni drabužiai su mažesnėmis kišenėmis – dažnai nelaimės nutinka ir dėl to“, – komentuoja „Can’t Stop“ taisyklos vadovas Alimas Rubinskis.
Specialistas atkreipia dėmesį, kad vidutinė remonto kaina šią vasarą siekė apie 130 eurų, o vidutinė taisymo trukmė – vos 90 minučių. „Žmonės nenori ilgam išsiskirti su savo įrenginiu, nes šiuolaikiniame pasaulyje tai prilygsta svarbiausio darbo ar asmeninio ryšio įrankio praradimui“, – teigia A. Rubinskis.
Be dūžių, vasarą smarkiai išauga ir su vandeniu susijusių gedimų rizika. Šią vasarą taisyklą pasiekė daugiau kaip 100 pagalbos prašymų skambučių dėl įvairiais būdais sušlapintų telefonų – nuo įkritusių į ežerą iki aplietų gaiviaisiais gėrimais. Gera žinia vartotojams ta, kad į taisyklas dėl tokių incidentų kreiptis tenka vis rečiau – telefonai šiais laikais jau yra atsparūs vandeniui, todėl daugeliu atvejų pakanka įrenginį tiesiog išdžiovinti.
Lietuva neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų: gyventojai telefonus keičia vis rečiau
Naudotų įrenginių prekybos platformos „SellCell“ duomenimis, dar 2015 m. žmonės pasaulyje telefoną keisdavo kas 2,4 metų, o šiemet tai jau daroma tik kas 3,5 metų.
A. Rubinskis šią madą pastebi ir Lietuvoje. Jis išskiria vieną įdomiausią šios vasaros kryptį – augantį baterijų keitimo paslaugos populiarumą. Beveik ketvirtadalis (23 proc.) vasaros klientų pasirinko atnaujinti savo įrenginį būtent tokiu būdu:
„Tai yra labai teigiamas pokytis. Matome, kad žmonės pradeda vertinti turimus įrenginius ir neskuba jų keisti naujais vos pasibaigus garantiniam laikotarpiui ar senstelėjus baterijai. Baterijos keitimas yra palyginti nebrangus ir greitas būdas pratęsti telefono tarnavimo laiką dar bent porą metų. Tai ne tik finansiškai protingas, bet ir tvarus sprendimas, leidžiantis mažinti elektronikos atliekų kiekį. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojai vis dažniau renkasi taisyti, o ne pirkti naują“, – apibendrina A. Rubinskis.