Rusijos kariuomenė gauna modernizuotas karo mašinas

Apie tai pranešė korporacijos ginklų klasterio pramonės direktorius Bekhanas Ozdojevas, kuris taip pat patvirtino, kad buvo perduotos modernizuotos „BMD-2“ desantinės maišios su modernizuotomis sudedamosiomis dalimis.
Remiantis „Rostek“ pareiškimu, pristatyta partija apėmė „BMP-3“, aprūpintas visais patobulintos apsaugos komplektais. Mašinos dabar yra aprūpintos groteliniais šarvais, šoniniais šarvais ir papildoma apsauga viršutinei daliai – sričiai, kuri yra pažeidžiama iš anksto paruoštų ir dronais numetamų sprogmenų.
Kiekviena mašina taip pat buvo aprūpinta kamufliažo komplektu „Nakidka“, skirtu sumažinti šiluminius ir radaro signalus, bei integruotomis elektroninėmis kontrpriemonėmis, skirtomis sutrikdyti priešo taikymo sistemas.
„Transportinių šarvuočių gamyba „Rostek“ gamyklose vyksta visą parą. Mūsų darbuotojai toliau modernizuoja kovines transporto priemones, remdamiesi patirtimi, įgyta jas naudojant specialių karinių operacijų metu“, – sakė B. Ozdojevas, kuris taip pat yra Rusijos mechanikos inžinierių sąjungos valdybos narys.
Tame pačiame pareiškime jis teigė, kad Rusijos įgulos vertina „BMP“ ir „BMD“ platformas dėl jų mobilumo, ugnies galios ir santykinio lengvumo eksploatuoti sudėtingomis kovos sąlygomis. „BMP-3“, įvestas į sovietinę tarnybą devintojo dešimtmečio pabaigoje, vis dar gaminamos serijinių būdu ir pastaraisiais metais buvo keletą kartų modernizuotos.
Nors konkretūs kiekiai nebuvo atskleisti, nauja partija papildo augantį atnaujintų ir modernizuotų transporto priemonių parką, kuris, kaip pranešama, yra stumiamas į frontą. Kartu su jais pristatytos „BMD-2“ desantinės transporto priemonės buvo pristatytos po kapitalinio remonto ir dalinio modernizavimo – tačiau nebuvo pateikta jokių detalių apie tai, kokios sudedamosios dalys buvo atnaujintos.
Naujoji „BMP-3“ gynybinė įranga atrodo pritaikyta besikeičiančiai grėsmių aplinkai Ukrainoje, kur pėstininkų kovos mašinos nuolat atakuojamos dronais ir tiksliai nukreipta ginkluote. Groteliniai šarvai ir viršutinės korpuso apsaugos įrengimas atspindi platesnius Rusijos bandymus sumažinti nuostolius dėl iš viršaus atakuojančių grėsmių, kurios yra plačiai dokumentuotos abiejose konflikto pusėse.
„Nakidka“ kamufliažo sistema, anksčiau matyta tankuose ir vadavietėse, yra sukurta siekiant paslėpti vizualinius, infraraudonuosius ir radaro signalus. Jos įdiegimas fronto „BMP“ rodo pastangas sumažinti platformos aptikimą dronų žvalgybos ir taikymo operacijų metu.
„BMP-3“ su 100 mm pagrindiniu pabūklu, 30 mm bendraašiu pabūklu ir 7,62 mm kulkosvaidžiu išlieka viena galingiausiai apginkluotų pėstininkų kovos mašinų visame pasaulyje, rašo „Defence Blog“. Jos nuolatinis pritaikymas karui Ukrainoje parodo besikeičiančią sausumos kovos pobūdį ir iššūkius, su kuriais susiduria mechanizuotosios pajėgos ginčytinose aplinkose, nurodo šaltinis.
