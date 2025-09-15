Visame Ukrainos fronte užfiksuotas „Starlink“ veikimo sutrikimas: kokia priežastis?

Kaip pranešė dronų pajėgų vadas Robertas „Madjar“ Brovdi, 7 val. 28 min. fronto linijoje užfiksuotas didelio masto palydovinio ryšio sistemos veikimo sutrikimas.
Paslauga, kurią koordinavimui ir dronų valdymui aktyviai naudoja Ukrainos karinės pajėgos, laikinai neveikia visoje fronto linijoje. Detalės apie gedimo priežastis kol kas neskelbiamos.
„SpaceX“ kompanijos „Starlink“ sistema lieka pagrindiniu ryšio elementu Ukrainos gynybos pajėgoms – ypač tose zonose, kur tradicinė infrastruktūra yra sunaikinta arba nepasiekiama.
Kaip nurodyta „Starlink“ svetainėje, palydovinio ryšio sistema visame pasaulyje veikia su sutrikimais.
„Šiuo metu pastebimas „Starlink“ paslaugų kokybės pablogėjimas. Mūsų komanda tiria problemos priežastis“, – teigiama bendrovės pranešime.
8 val. 2 min. „Madjar“ patikslino, kad palydovinis ryšys palaipsniui atkuriamas.
Neseniai Lenkijos skaitmeninimo ministras Kšystofas Gavkovskis socialiniame tinkle „X“ parašė, kad Lenkija negalės sumokėti už „Starlink“ Ukrainai – dėl prezidento Karolio Navrotskio veto įstatymui dėl pagalbos Ukrainos pabėgėliams pratęsimo.
Tačiau vėliau į šį pranešimą sureagavo Lenkijos prezidento kanceliarijos vadovas Zbignevas Boguckis, kuris paneigė ministro teiginį.
Atsižvelgdamas į šias naujienas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rezervistų tarybos pirmininkas Ivanas Timočko pareiškė, kad Ukraina turi turėti alternatyvius informacijos perdavimo ir ryšių palaikymo būdus kariuomenei, rašo „Unian“.
Palydovinis internetasStarlinkgedimas
Rodyti daugiau žymių