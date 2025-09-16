Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir IT

Prie sienos su Lenkija pastebėtas naujas rusiškas šarvuotis

2025 m. rugsėjo 16 d. 22:06
Lrytas.lt
Rusijos šarvuotas transporteris „BTR-22“ dalyvauja Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose „Zapad 2025“. Šarvuotas transporteris buvo pastebėtas Gardine, netoli Gožskio poligono, vos keliasdešimt kilometrų nuo Lenkijos sienos.
Rusijos „BTR-22“ buvimo vietą identifikavo „Telegram“ kanalas „Military Journal“. Jis buvo pastebėtas Kirovo gatvėje. Galima daryti prielaidą, kad Rusija sąmoningai paviešino „BTR-22“ nuotraukas internete, siekdama pademonstruoti savo galią Lenkijai. Ši kampanija taip pat apima dronų skrydžius į Lenkijos teritoriją ir dviejų „Iskander“ paleidimo įrenginių buvimą Karaliaučiaus srityje.
„Defense Express“ pažymi, kad „BTR-22“ pasirodymas taip arti Lenkijos nėra ypač neįprastas, tačiau vis dėlto yra reikšmingas – nes ši karinė mašina buvo pirmą kartą pristatyta tik prieš dvejus metus, forume „Armiya-2023“.
„BTR-22“ iš esmės yra „ekonominė“ šarvuočio „Bumerang“ versija – kas irgi yra neoficialus pavadinimas, nes pirmojo demonstravimo metu ji buvo pristatyta kaip „BTR-82A“. Rusai pripažino, kad „BTR-22“ yra daugiau nei 20 metų atsiliekanti nuo dabartinių realijų. Iš esmės „BTR-22“ atspindi rusų pastangas perdaryti ankstesnį „BTR-87“ projektą.
2023 m. „BTR-22“ buvo pristatytas parodoje, kurioje buvo eksponuojamas kovinis modulis. Buvo pranešta, kad mašina gali turėti nuotoliniu būdu valdomą kovinį modulį „Ballista“ su 30 mm pabūklu „2A42“, kulkosvaidžiu „PKTM“ ir prieštankinių raketų paleidimo įrenginiais „Konkurs-M“.
Mašina sveria 20 tonų ir turi 330 AG variklį. Teigiama, kad „BTR-22“ gali įveikti vandens kliūtis.
karinė technikašarvuotisRusija
