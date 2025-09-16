Rusijos kariuomenė gavo naują bombonešių partiją

Lėktuvai, kurie buvo išbandyti ant žemės ir skrydžio metu, buvo oficialiai priimti VKS įgulų.
„Vykdydami Rusijos Federacijos gynybos ministro nustatytus ginklų ir įrangos tiekimo kariuomenei tikslus, VKS įgulos priėmė „Su-34“ lėktuvus, – pareiškime cituojamas VKS pilotas. – Šis lėktuvas atlieka daugiafunkcines užduotis bet kuriuo paros metu – dieną ar naktį, bet kokiomis oro sąlygomis, naudodamas įvairius ginklus. Įgula jame jaučiasi užtikrintai ir ramiai.“
„Su-34“ – dviejų variklių, visų oro sąlygų naikintuvas-bombonešis, skirtas smogti antžeminiams ir ore esantiems taikiniams, įskaitant gerai ginamas infrastruktūras giliai už fronto linijų. Jis taip pat atlieka taktines oro žvalgybos misijas.
Rusijos valstybinio gynybos konglomerato „Rostek“ atstovas spaudai sakė, kad „Su-34“ buvo išsamiai išbandytas kovos sąlygomis.
„Su-34“ pasirodė esąs patikima ir veiksminga platforma. Jos charakteristikos buvo ne kartą patvirtintos realiose kovinėse situacijose, – teigiama pranešime. – Šis fronto bombonešis gali smogti antžeminiams, jūriniams ir oro taikiniams, veikdamas sudėtingomis sąlygomis. Pilotai vertina jo manevringumą, išgyvenamumą ir kitas savybes.“
Pasak UAC, Rusijos aviacijos gamyklos žymiai padidino „Su-34“ gamybos tempą ir reguliariai tiekia lėktuvus ginkluotosioms pajėgoms.
UAC generalinis direktorius Vadimas Badecha taip pat pabrėžė dabartinį gamybos tempą. „UAC įmonės nuosekliai išlaiko aukštą kovinės įrangos gamybos tempą, laiku vykdydamos savo įsipareigojimus Rusijos kosminėms pajėgoms. Šį mėnesį pasiektas rekordas pagal pristatytų lėktuvų skaičių, – sakė jis. – Mūsų gamyklų darbuotojai, suprasdami aviacinės įrangos pristatymo kariuomenei svarbą, ne tik vykdo gamybos planus, bet ir nuolat tobulina procesus, siekdami padidinti gamybos apimtis – tiek Gynybos ministerijai, tiek kitoms programoms.“
Atnaujintas dėmesys „Su-34“ gamybai atsiranda tuo metu, kai Rusija siekia išlaikyti operacijų tempą Ukrainoje, kur šis lėktuvas reguliariai dalyvauja tolimųjų nuotolių bombardavimo misijose su valdomais ginklais.
„Suchoj“ gamybos naikintuvas-bombonešis dislokuotas keliuose frontuose ir nepaisant didėjančių nuostolių karo metu, toliau yra svarbi Rusijos oro kampanijos dalis, rašo „Defence Blog“.
karo aviacijabombonešisbombonešiai
