Iš Egipto muziejaus dingo faraonų laikų auksinė apyrankė

Reta auksinė apyrankė, papuošta lazurito karoliuku, siekia faraono Amenemopo laikus. Šis faraonas iš 21-osios dinastijos valdė Egiptą nuo 993 iki 984 metų prieš Kristų.
Turizmo ir archeologijos ministerija paskelbė, kad ji iškarto ėmėsi veiksmų, kai šis juvelyrikos dirbinys dingo iš Egipto muziejaus restauravimo laboratorijos, o policija pradėjo tyrimą.
Anot ministerijos, apyrankės nuotrauka buvo išplatinta visiems šalies oro ir jūrų uostams bei sienos kirtimo punktams siekiant užkirsti kelią jos neteisėtam išvežimui.
Taip pat įkurtas specialus komitetas, kuris inventorizuos ir peržiūrės visus restauravimo laboratorijoje esančius artefaktus.
Ministerijos teigimu, apie apyrankės dingimą viešai pranešta ne iš karto tam, kad nebūtų pakenkta tyrimui. Tačiau ji nenurodė, kada šis juvelyrikos dirbinys buvo matytas paskutinį kartą.
Šalies laikraštis „Al-Misri al-Yawm“ pranešė, kad apyrankės pasigesta pastarosiomis dienomis, kai muziejaus darbuotojai ruošėsi siųsti dešimtis eksponatų į Romą, kur spalio mėnesį planuojamas parodos atidarymas.
Egipto muziejus Kaire yra seniausias archeologijos muziejus Artimuosiuose Rytuose. Jame eksponuojama daugiau nei 170 tūkst. artefaktų, įskaitant faraono Amenemopo paauksuotą medinę laidotuvių kaukę.
Apyrankė dingo likus šešiomis savaitėms iki Egipto didžiojo muziejaus atidarymo Gizoje, į kurį buvo perkeltos ir bus eksponuojamos visame pasaulyje žinomos brangenybės iš faraono Tutanchamono kapo.