Ukrainos pajėgos toliau demonstruoja nepilotuojamų sistemų veiksmingumą šiuolaikiniame mūšio lauke. Neseniai įvykdyta „Sapsan“ bepiločių sistemų bataliono operacija parodo, kokie svarbūs tapo dronai kovojant su rusų artilerija.
Remiantis oficialiu pranešimu, „Sapsan“ bataliono pilotas per kelias kovos minutes surado ir sunaikino du rusų artilerijos vienetus. Taikiniai buvo rusų savaeigė haubica „2S1 Gvozdika“ ir velkama „D-30“ – kurias plačiai naudoja rusų pajėgos.
„2S1 Gvozdika“ yra sovietinės eros 122 mm savaeigė artilerijos sistema, kuri intensyviai naudojama Rusijos kare su Ukraina. Nepaisant savo amžiaus, ji išlieka pavojinga ginkluotės dalimi, galinčia teikti greitą ugnies paramą pėstininkams ir mechanizuotiems daliniams.
Panašiai ir 122 mm velkama haubica „D-30“ – nors ir senesnės konstrukcijos, yra labai manevringa ir Rusijos pajėgos ją tebenaudoja dideliais kiekiais. Toks praradimas okupantams reiškia ne tik taktinį smūgį, bet ir smūgį Rusijos ir taip jau išsekusiems artilerijos rezervams.
Ypač įspūdingas šio smūgio greitis. Per kelias minutes Ukrainos operatoriai sugebėjo aptikti, nusitaikyti ir sunaikinti du vertingus ginklus. Toks greitas reagavimas būtų buvęs beveik neįmanomas tradicinių artilerijos dvikovų atveju, kai priešbaterinės ugnies atakos dažnai kenčia dėl aptikimo ir nusitaikymo vėlavimų.
artilerijahaubicasunaikinimas
