Naujas daiktų interneto standartas: pakeisti operatorių verslui kainuos iki 20 kartų pigiau

„Šiuo metu norint pakeisti SIM kortelę daiktų interneto įrenginyje ar pereiti pas kitą operatorių, įmonės darbuotojas turi fiziškai vykti iki kiekvieno įrenginio. Kadangi tokių įrenginių skaičius vis auga, toks procesas tampa vis imlesnis laikui, o todėl ir brangesnis. Naujasis eSIM sprendimas leis verslui greičiau ir paprasčiau pakeisti operatorių nuotoliu iš centrinės būstinės nei tai galėtų padaryti dabar, net su egzistuojančiu eSIM sprendimu“, – sako R. Brasius.
Bet nuo pražios: ką reiškia eSIM?
eSIM – tai nuotolinį mobiliojo ryšio operatoriaus keitimą (atitikmuo fiziniam SIM keitimui) įgalinantis funkcionalumas, kuris veikia tiek įlituotoje įrangos mikroschemoje, tiek plastikinėje SIM kortelėje. Tai ypač aktualu įmonėms, kurių daiktų interneto įrenginiai, pavyzdžiui, išmanieji skaitikliai ar automobiliai, yra išsibarstę po visą šalį ar net pasaulį.
„Pirmoji su eSIM susijusi technologija buvo stipriai paremta ankstesniais sprendimais ir skirta M2M (angl. Machine-to-Machine) naudojimo scenarijams. Vėliau buvo sukurta modernesnė sistema, skirta vartotojų poreikiams, pavyzdžiui, išmaniesiems telefonams ir prijungtiems laikrodžiams, dar žinoma kaip privačių vartotojų eSIM“, – skirtumus aiškina telekomunikacinių produktų padalinio vadovas.
Naujas standartas verslui gali kainuoti dešimtis kartų pigiau
Naujasis standartas (SGP.32) daugiausiai remiasi šiuolaikine privačių vartotojų eSIM (angl. Consumer eSIM) technologija ir infrastruktūra, kur operatoriaus ryšys perduodamas internetu (senasis – SMS žinute) ir yra pritaikytas masei įvairiausių įrenginių nereikalaujant įrenginio palaikyti šį standartą.
Įmonėms, kurios naudoja didelį kiekį daiktų interneto įrenginių, naujasis eSIM sprendimas padės pastebimai sumažinti išlaidas ir palengvins procesus. Prognozuojama, kad įprastų, fiziškai keičiamų SIM kortelių naudotojai sutaupys iki 20 kartų ar net daugiau, o turintys senesnio tipo eSIM sprendimus – nuo 5 iki 10 kartų.
„Anksčiau, keičiant SIM kortelę ar operatorių daiktų interneto įrenginiuose, verslas patirdavo didelių išlaidų ir sugaišdavo daug laiko. Naujoji technologija ateityje leis mums paprasčiau ir greičiau įdiegti ir atnaujinti ryšį nuotoliu. Tai suteikia verslui daugiau lankstumo ir leidžia be vargo paleisti daugiau įrenginių taip pat užtikrinant maksimalų lankstumą bei saugumą“, – teigia R. Brasius. Naujasis eSIM standartas bus naudingas daugeliui verslo sričių – nuo gamybos ir transporto iki komunalinių paslaugų. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios valdo šimtus ar tūkstančius daiktų interneto įrenginių.
Kada bus galima įdiegti naujovę?
GSMA (angl. Global System for Mobile Communications Association), pasaulinė mobiliojo ryšio operatorius vienijanti organizacija, jau patvirtino ir išleido naująją eSIM technologijos specifikaciją, žinomą kaip SGP.32. Šiuo metu atliekamas sertifikavimas, po kurio bus galima pradėti diegti šią technologiją įmonėms.
Ryšio operatoriai jau ruošiasi šiam pokyčiui. Tikėtina, kad pirmieji verslui skirti sprendimai, veikiantys pagal naująją sertifikuotą technologiją, pasirodys jau ateinančiais metais.
„Naujasis daiktų interneto eSIM sprendimas verslams atsipirks greičiau – jis padės sumažinti kasdienius įmonių veiklos išteklius. Jei bendrovė turi arba planuoja diegti daiktų interneto sprendimus, pirmiausiai reikėtų įsivertinti, ar dar vis verta rinktis senąja technologija paremtą sprendimą, nes tikėtina, kad po 5–15 metų senojo senosios technologijos SIM kortelių nebebus į kur migruoti, nes dauguma jau bus perėję prie naujojo eSIM SGP.32 standarto“, – teigia R. Brasius.
Daiktų interneto įrenginių gyvavimo ciklas yra 10–15 metų, todėl technologijos ir partnerio pasirinkimas dabar – tai ilgalaikis įsipareigojimas. Svarbu jį priimti apgalvotai, nes ateityje skirtingos sistemos nebus suderinamos, o tai smarkiai apribos galimybes keistis ar atsinaujinti.
„Mūsų daiktų interneto ekspertai jau dabar konsultuoja klientus ir gali padėti įvertinti verslo poreikius. Patariame, kaip pasirinkti geriausią sprendimą konkrečiai įmonei ir jų veiklos sričiai. Kažkada „Telia“ buvo viena pirmųjų operatorių pasaulyje, kuri pasiūlė eSIM paprastiems vartotojams, o dabar aktyviai dirbame ties į ateitį orientuotais sprendimais“, – teigia telekomunikacinių produktų padalinio vadovas.