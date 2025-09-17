Tauragėje atidarytas dronų mokymų centras „Airtech“

Pasak projektą iniciavusios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) vadovo Valdo Jankausko, „Airtech“ yra naujas žingsnis integruojant dronų technologijas į švietimą.
„Steigti dronų mokymų centrus regionuose sugalvojome ne tik dėl to, kad vaikams labai patinka valdyti bepiločius orlaivius, bet ir siekdami jaunimą nuo mažens sudominti aviacija bei inžinerinėmis specialybėmis. Bepiločių orlaivių mokymai vaikams ir suaugusiems skirti technologiniam raštingumui, kūrybiškumui, pilietiškumui ir inžineriniams įgūdžiams ugdyti“, – pranešime teigė LINEŠA vadovas.
Savo ruožtu atidarymo renginyje dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas pažymėjo, kad technologijos šiuo sudėtingu geopolitiniu laikotarpiu yra neatsiejama valstybės stiprybės dalis.
„Jos tampa įrankiu, padedančiu ugdyti strateginį mąstymą, kūrybingą veikimą ir gebėjimą matyti gynybą kaip visapusišką procesą. Jaunam žmogui atsiveria erdvė, kurioje įgūdžiai virsta atsakomybe, o atsakomybė – brandžia motyvacija prisidėti prie šalies saugumo“, – sakė T. Godliauskas.
Pirmieji du „Airtech“ bepiločių orlaivių metodiniai centrai rugsėjį atveriami Tauragėje ir Kėdainiuose, o spalį – Jonavoje.
Numatoma, kad vien šiais mokslo metais šio centro būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių.
Planuojama, kad iki 2028 m. Lietuvoje bus atidaryti devyni tokie centrai, o juose iš viso bus apmokyta 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų.