Kas nutiktų, jei dingtų internetas? Investuoja į scenarijų, apie kurį nenorime galvoti

„Visas ryšys grįžta į šviesolaidžio magistralę, kuria sklinda absoliučiai visi interneto, televizijos paslaugų ir mobiliųjų duomenų srautai. Tinklo atnaujinimas gerokai mažina tikimybę, kad netikėtų gedimų atveju ryšys nutrūks. Tai padidina infrastruktūros atsparumą, dar labiau apsaugo valstybinės svarbos paslaugas ir leidžia vartotojams naudotis greitesniu internetu“, – teigia bendrovės tinklo vadovas Arūnas Strolia.
Lietuvos ir Europos Sąjungos įstatymai apibrėžia ryšį kaip universaliąją paslaugą, prie kurios prieigą turi turėti kiekvienas. Šiandieniniame politiniame kontekste itin svarbu, kad tinklo infrastruktūra būtų patikima. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo nutraukti du iš trijų operatoriaus ryšio kabelių Baltijos jūroje. Anot tinklo vadovo, reaguodama į tokias grėsmes, telekomunikacijų kompanija stiprina šviesolaidžio infrastruktūrą šalyje, tiesia pagrindinius ir atsarginius kabelius. Dėl šios plėtros, pažeidus vieną liniją, duomenys nuo taško A į tašką B gali keliauti alternatyviais maršrutais, taip išlaikant nepertraukiamą interneto ryšį.
Kodėl internetas veikia net tada, kai nutrūksta kabelis?
Bendrovės tinklas leidžia palaikyti stabilų internetą net kritiniais atvejais, kuomet operatorius gali siųsti interneto duomenis kitu, net tarptautiniu, maršrutu, pavyzdžiui, per Latviją ar Lenkiją. Tokia kelių įvairovė mažina priklausomybę nuo pagrindinės magistralės, tad jei vienas kabelis yra pažeistas, Lietuvos informacijos srautas gali būti saugiai nukreiptas į kitą tinklo dalį.
„Mūsų tikslas – užbėgti įvykiams už akių. Nuolatiniai kabelių parametrų matavimai leidžia greitai pastebėti, kur operatorius turi pradėti atnaujinimo darbus dar prieš atsirandant bet kokiems sutrikimams. Mes infrastruktūrą keičiame prevenciškai, nes ji sensta. Šiandien tiesiame pažangiausius rinkos kabelius, kurie palaikys eksponentiškai augančius duomenų srautus“, – teigia tinklo vadovas.
Įmonė tiesia linijas su atsarginiais ištekliais, nes ateityje vartotojų ryšio srautas toliau augs. Pavyzdžiui, vis daugiau žmonių žiūrės 4K raiškos televizorius, naudos išmanius namų įrenginius, žais aukštos grafikos žaidimus internetu, o visa tai reikalauja didesnio ir stabilesnio duomenų pralaidumo. Operatorius tiesia atsargines linijas tam, kad ateityje būtų prieinamas sklandus ir kokybiškas ryšys, nesvarbu, kokios naujos technologijos atsiras.
Kitas žingsnis
„Tinklą pirmiausia reikia atnaujinti dėl srauto magistralėje, kuris kasmet auga bent penktadaliu. Šviesolaidis jungia didžiuosius Lietuvos miestus, tarp kurių žmonės siunčia daugiausia duomenų. Pats atnaujinimas tiesiogiai nedidina greičio, tačiau leidžia vienu metu perduoti didesnį kiekį informacijos nei anksčiau, o tai neleis ryšiui lėtėti net piko valandomis“, – sako A. Strolia.
Modernizacijos metu seni dvylikos skaidulų kabeliai yra keičiami naujais, kurie turi keturiasdešimt aštuonias skaidulas. Tai padidina fizinę tinklo talpą keturis kartus, todėl greičiausias šviesolaidinis internetas Lietuvoje bus prieinamas tiek dabar, tiek ateityje. Bendrovė tiesia šviesolaidžio technologiją, kuri yra atspari išorinėms grėsmėms ir leidžia prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos.
Šiuo metu atnaujinta apie 90 proc. įmonės optinio pluošto kabelių atkarpoje Šilutė-Šilalė-Tauragė. Tinklas bus toliau modernizuojamas duomenų magistralės ruože Kėdainiai-Panevėžys. Šios dalies statybos darbai prasidės kitais metais. Dauguma vartotojų jau naudoja patikimą ir stabilų interneto ryšį.
Bendrovės šviesolaidžio atnaujinimas yra ilgalaikis, tyrimais paremtas projektas. Įmonės specialistai nuolat vertina, kurias atkarpas būtina pirmiausia stiprinti pagal kabelių amžių, techninę būklę ir tinklo apkrovą.
