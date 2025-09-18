Pirmasis Lietuvoje: RRT išdavė leidimą eksperimentiniam privataus 5G tinklo diegimui

Privatūs 5G tinklai suteikia saugų ir patikimą ryšį, izoliuotą nuo viešųjų tinklų, todėl užtikrina aukščiausią duomenų apsaugos lygį. Jie garantuoja ryšio kokybę net intensyviai naudojant daug įrenginių vienu metu, pasižymi mažu delsos laiku ir leidžia įgyvendinti daiktų interneto, automatizacijos bei robotikos sprendimus. Tokie tinklai ypač svarbūs uostuose, gamyklose ir logistikos centruose, kur tikslumas, greitis ir patikimumas lemia viso proceso efektyvumą.
„Išduodami leidimą „Klaipėdos Smeltei“ eksperimentui kurti privatų 5G tinklą uoste, prisidedame prie saugaus ir patikimo ryšio užtikrinimo strateginėje pramonės teritorijoje. Tikimės, kad šis pavyzdys paskatins ir kitas įmones pasinaudoti technologijomis ir diegti savo privačius 5G tinklus“, – sako Jūratė Šovienė, RRT pirmininkė.
5G tinklų plėtra ir naujos galimybės pramonei
Galimybė steigti privačius 5G tinklus atsirado visoje Europos Sąjungoje harmonizavus 3800–4200 MHz radijo dažnių ruožą mažos ir vidutinės galios tinklams. Ši juosta leidžia įmonėms diegti uždarus ryšio tinklus, pritaikytus specifiniams poreikiams – nuo logistikos iki gamybos ar sveikatos apsaugos sektoriaus.
Pirmiausiai planuojama tokiam naudojimui skirti 4000–4200 MHz dažnių juostą, kadangi dar nėra galutinai įvertintas privačių tinklų poveikis 5G viešiesiems tinklams 3400–3800 MHz dažnių juostoje.
RRT šių metų pavasarį atliko apklausą dėl 3800–4200 MHz dažnių juostos naudojimo perspektyvų Lietuvoje. Apklausos metu surinktos rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų nuomonės padėjo įvertinti privačių tinklų poreikį ir pasiruošti efektyviam dažnių ruožo panaudojimui inovatyviems pramonės projektams.
„Apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvos verslas yra pasirengęs naujam skaitmeninės plėtros etapui. Privatūs 5G tinklai leis įmonėms veikti lanksčiau, užtikrinti patikimą ryšį ir diegti modernius technologinius sprendimus, kurie didins konkurencingumą tiek vietos, tiek tarptautinėje rinkoje“, – pabrėžia J. Šovienė.
telekomunikacijos5GKlaipėdos Smeltė
