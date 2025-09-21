Didžiausi, galingiausi ir brangiausi: kuo pasižymi NATO turimi lėktuvnešiai?

Štai kaip atrodo NATO aljanso pažangūs lėktuvnešiai.
JAV
Naujausiems Amerikos „Gerald R. Ford“ klasės lėktuvnešiams vadovauja „USS Gerald R. Ford“. Planuojama, kad dabartinius „Nimitz“ klasės JAV lėktuvnešius palaipsniui pakeis 10 vienetų „Gerald R. Ford“ klasės lėktuvnešių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prižiūrėjo „Ford“ įvedimą į eksploataciją 2017 m. 13,3 mlrd. dolerių kainavęs karo laivas pirmą kartą buvo integruotas į NATO 2022 m. per bendras karinio jūrų laivyno pratybas Atlanto vandenyne ir Europos vandenyse.
„USS Gerald R. Ford“ (CVN 78) yra galingiausia, labiausiai pritaikoma ir mirtina kovos platforma pasaulyje“, – teigia JAV karinis jūrų laivynas teigia.
Jungtinė Karalystė
Didžioji Britanija turi du „Queen Elizabeth“ klasės lėktuvnešius: pagrindinį laivą „HMS Queen Elizabeth“, kuris buvo pradėtas eksploatuoti 2017 m., ir „HMS Prince of Wales“, kuris buvo pradėtas eksploatuoti 2019 m. Abu laivai kainavo daugiau nei 8 mlrd. JAV dolerių.
„Queen Elizabeth“ dalyvavo JAV vadovaujamose kovos su ISIS operacijose 2022 m. „Prince of Wales“ šiuo metu vykdo kelis mėnesius truksiančią misiją Indijos ir Ramiojo vandenyno regione.
„Tai didžiausi ir galingiausi laivai, kada nors pastatyti Karališkajam kariniam jūrų laivynui“, – skelbia Britų karinis jūrų laivynas.
Prancūzija
Netrukus po įvedimo į eksploataciją „FS Charles De Gaulle“ po rugsėjo 11-osios išpuolių dalyvavo operacijoje „Enduring Freedom“, kurios metu buvo dislokuotas Arabijos įlankoje.
„De Gaulle“ vandentalpa yra 42 000 tonų – mažesnė už „Queen Elizabeth“ klasės laivų (65 000 tonų) ir „Ford“ klasės laivų (100 000 tonų).
„Karinių jūrų pajėgų oro grupė, suformuota aplink lėktuvnešį „Charles de Gaulle“, yra pagrindinis karinio jūrų laivyno galios projekcijos ir oro bei jūros erdvės kontrolės misijų vykdytojas“, – teigia Prancūzijos karinis jūrų laivynas.
Italija
Lėktuvnešis „ITS Cavour“ yra Italijos karinio jūrų laivyno flagmanas ir pirmasis, kuris nuo 2021 m. naudoja naikintuvus „F-35B“. 27 100 tonų svorio „Cavour“ klasės laivas praėjusiais metais taip pat plaukiojo Ramiajame vandenyne.
„Atsižvelgiant į jo savybes, „ITS Cavour“ galima apibūdinti kaip keturfunkcinį laivą: jis gali būti lėktuvnešis, amfibinį ir logistikos platforma, vadovavimo ir kontrolės vienetas bei ligoninės laivas“, – skelbia Italijos karinis jūrų laivynas.
Turkija
Turkija – sparčiai auganti NATO sąjungininkė – dėl savo klestinčios gynybos pramonės stato „MUGEM“ klasės laivus. Pirmasis jos lėktuvnešis yra skirtas gabenti dronams – tai pramonės šaka, kurioje Turkijos gynybos įmonės jau yra pasiekusios didelę sėkmę.
Pranešama, kad Turkija bendradarbiaus su Ispanija statydama 60 000 tonų svorio, 285 metrų ilgio plokščiadenį laivą, kuris galbūt taps didžiausiu lėktuvnešiu tarp Europos NATO narių – nors detalių dar trūksta.
Ispanija neturi tradicinio lėktuvnešio, bet turi 26 000 tonų svorio sraigtasparnių desanto doką ir amfibinį desanto laivą „SPS Juan Carlos I“, kuris buvo naudojamas kaip projektavimo pavyzdys Turkijos „MUGEM“ programai.
Svarbiausi aspektai
Didesni laivai gali gabenti daugiau lėktuvų, kuro ir atsargų ilgesnėms operacijoms, tačiau jų išlaidos didesnės, įgulos didesnės, didesnė pažangių ginklų keliamo pavojaus rizika, be to, jie turi sunkumų plaukiodami siauruose ar sekliuose vandenyse.
Branduoliniai lėktuvnešiai gali veikti metus be papildomo degalų papildymo, išlaikydami operacinį pranašumą, tačiau jų išlaidos ir priežiūros poreikiai yra daug didesni. Dauguma NATO sąjungininkų naudoja įprastus lėktuvnešius, kuriems reikia dažno degalų papildymo ir palaikymo, todėl jų buvimo jūroje laikas yra ribotas.
Lėktuvnešiai skiriasi ne tik dydžiu ir lėktuvų talpa, bet ir greičiu, lankstumu, eskorto poreikiais, prieiga prie uostų ir priklausomybe nuo pažangios technologijos – o visa tai lemia, kaip jie gali demonstruoti savo galią visame pasaulyje.
Karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimas
Prancūzija pirmą kartą pernai vykusiose jūrų saugumo pratybose „Neptune Strike“ – vienose didžiausių aljanso karinių jūrų pajėgų dislokavimo operacijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą – perdavė savo lėktuvnešį „De Gaulle“ NATO vadovybei.
Anksčiau oficialus aljanso narių bendradarbiavimas laivyno srityje buvo daugiausia apsiribojęs 2012 m. JAV ir Jungtinės Karalystės bendru pareiškimu, kuriuo siekta užtikrinti, kad jų kariniai jūrų laivynai galėtų bendradarbiauti ateityje kilus krizėms.
Tačiau remdamasis Prancūzijos precedentu, Vašingtono tyrimų centras „Center for Maritime Strategy“ praėjusiais metais paskelbtoje ataskaitoje rekomendavo NATO plėsti bendradarbiavimą laivyno srityje, kad būtų galima spręsti vienu metu kylančias krizes, sumažinti aljanso priklausomybę nuo Jungtinių Valstijų ir sustiprinti Rusijos atgrasymą.
Kadangi dėl karo Ukrainoje įtampa tarp Vakarų ir Rusijos tęsiasi, centras nurodo, kad „galimas politinis NATO bendradarbiavimo plėtros privalumas yra Turkijos atitraukimas nuo Rusijos.“
Turkijai dabar statant savo pažangų lėktuvnešį, šis tikslas gali tapti labiau pasiekiamas tiek politiškai, tiek operatyviai, rašo „Newsweek“.
