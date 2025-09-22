Lrytas Premium prenumerata tik
Mažytė galerija, keliaujanti po pasaulį: Čiurlionio kūryba įsitaisė ir ant pašto ženklų

2025 m. rugsėjo 22 d. 14:18
Pirmadienį, rugsėjo 22 d., Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklų bloką „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio – 150-osios gimimo metinės“. Jį sukūrė menininkė Irma Balakauskaitė. Bloką sudaro trys vienetai pašto ženklų, kurių kiekvieno nominalas – du eurai. Bendras tiražas – 7000 egzempliorių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Ant naujojo pašto ženklų bloko pavaizduoti trijų garsių M. K. Čiurlionio paveikslų fragmentai: „Tiesa“, „Ramybė“ ir „Bičiulystė“. Pirmos dienos datos spaudu ženklai bus antspauduojami rugsėjo 22 d. Vilniaus pašte, Totorių g. 8.
„Šie pašto ženklai – langas į Čiurlionio kūrybos pasaulį. Džiaugiamės, kad su juo galės susipažinti ir žmonės kitose šalyse, išvydę naujuosius pašto ženklus ant iš Lietuvos atkeliavusių laiškų ar siuntų. Tai – ne tik vieno žymiausių mūsų menininkų, bet ir visos Lietuvos kultūros pagerbimas,“ – sako Aušrutė Varnienė, Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė.
„Tiesa“, „Ramybė“, „Bičiulystė“ – darbai, kuriais M.K. Čiurlionis tarsi bando atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas išties svarbu ir saugotina,“ – teigia pašto ženklų bloką sukūrusi I. Balakauskaitė.
Šiemet minėdamas Čiurlionio 150-ąjį jubiliejų, Lietuvos paštas gegužę jau papuošė devynis LP EXPRESS paštomatus penkiuose Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Druskininkuose praeiviai gali išvysti garsiausius lietuvių menininko kūrinius: „Karalių pasaką“, „Sonatą Nr. 5“, „Pasaulio sutvėrimą“ ir kitus.
Kasmet Lietuvos paštas išleidžia 15–20 naujų pašto ženklų. Juos bei jų rinkinius galima įsigyti visuose pašto skyriuose ir filatelijos e. parduotuvėje.
