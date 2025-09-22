Rusija pristatė naują raketinės artilerijos sistemą

Sistema buvo eksponuojama „Motovilicha“ gamykloje per neseniai ten įvykusį Vladimiro Putino vizitą.
Remiantis renginio metu paskelbta informacija, „Sarma MLRS“ buvo sukurta kaip ankstesnio „KAMA“ projekto tobulinimas. Ji turi šešis paleidimo vamzdžius, skirtus 300 mm raketoms, kurių veikimo nuotolis yra nuo 20 iki 90 kilometrų, o tikslumas – apie 0,21 proc. Kūrėjai teigia, kad paleidimo įrenginys gali paleisti visą salvę per mažiau nei 19 sekundžių.
Naujoji sistema iš esmės yra perdirbta sovietinės eros „Smerč“ paleidimo sistemos versija. Skirtingai nuo savo pirmtakės, „Sarma“ yra suprojektuota montuoti ant „KamAZ“ sunkvežimio važiuoklės, todėl užtikrina didesnį mobilumą įvairiame reljefe. Šis pritaikymas sumažina bendrą šaudmenų kiekį – palyginti su „Smerč“ – tačiau užtikrina geresnį manevringumą ir greitesnį perkėlimą.
„Motovilikha“ gamykla – seniai veikiantys Rusijos artilerijos ir raketų sistemų gamintojai – pristatė „Sarma“ gynybos pramonės parodoje, kurioje dalyvavo Rusijos prezidentas. Ši sistema atspindi Maskvos siekį tobulinti ir modernizuoti esamus sovietinius projektus, o ne pilnai juos pakeisti. Šis požiūris skirtas gamybos efektyvumui išlaikyti, tuo pačiu pridedant naujas funkcijas – pavyzdžiui, valdomąją amuniciją ir mobiliąsias platformas.
Rusijos pareigūnai apibūdino „Sarma“ kaip dalį platesnio šalies artilerijos pajėgų modernizavimo, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas išgyvenamumui, tikslumui ir greitai ugniai.
„Sarma MLRS“ su šešių paleidimo vamzdžių konstrukcija, mažesniu šaudmenų kiekiu ir didesniu mobilumu atstovauja kitą Rusijos sunkiosios raketinės artilerijos etapą. Jos kūrėjai teigia, kad sistemos ugnies galios ir mobilumo pusiausvyra leidžia ją geriau pritaikyti prie šiuolaikinių mūšio lauko poreikių, rašo „Defence Blog“.
karinė technikaginkluotėartilerija
