Socialiniuose tinkluose pasklidęs vaizdo įrašas parodė, kad mašina po atakos tęsė savo misiją, o įgula liko nesužeista.
Pranešimuose teigiama, kad drono smūgis sukėlė gaisrą smūgio vietoje, tačiau įgula greitai perkėlė transporto priemonę į saugią zoną, kur liepsnos buvo užgesintos. Vairuotojas stebėjo incidentą per šoninio vaizdo kameros ekraną – tai pademonstravo, kaip transporto priemonės jutiklių rinkinys padėjo suvokti situaciją esant stresinei situacijai.
Ukrainos įmonė „Inguar Defence“ pirmą kartą „Inguar-3“ prototipą pristatė 2024 m. pradžioje. Dabar ji po rekordiškai greito projektavimo, bandymų ir pramoninio paleidimo ciklo užbaigė pirmąjį serijinės gamybos kontraktą. Mašina klasifikuojama kaip moderni MRAP (atspari minoms ir pasaloms) ir yra viena iš labiausiai apsaugotų 4×4 šarvuotų transporto priemonių, gaminamų Ukrainoje.
„Inguar-3“ šarvai atitinka NATO „STANAG 4569“ 3 lygio standartus. Jie atlaiko 7,62×54 mm šarvamušes kulkas, 155 mm artilerijos sviedinių skeveldras ir yra sustiprinti apsauga nuo minų. Kūrėjai teigia, kad šis modelis gali apsaugoti įgulą nuo sprogimų, kurių galingumas siekia iki 8 kg TNT po ratais ar korpusu – tai prilygsta sovietinės prieštankinės minos sprogimui.
Be apsaugos, mašina buvo sukurta siekiant užtikrinti mobilumą ir pritaikomumą. Varoma 356 AG varikliu su automatine transmisija, ji gali manevruoti nelygiu reljefu. Panoraminių kamerų sistema, įskaitant naktinio matymo funkciją, užtikrina, kad įgulos nariai visada žino, kas vyksta aplink juos.
Platforma yra modulinės konstrukcijos, sukurta aplink atskiras priekinę ir galinę šarvuotas kapsules, kurios leidžia sukurti įvairias konfigūracijas. Tai apima 4×4 ir 6×6 variantus, pritaikytus oro gynybos sistemoms, prieštankiniams kompleksams, elektroniniam karui, optinei žvalgybai, valdymui ir kontrolei arba medicininei evakuacijai.
Techninės savybės dar labiau padidina išgyvenamumą ir lankstumą. Dėl 450 mm prošvaisos, automatinės padangų pripūtimo sistemos ir „RunFlat“ mašina gali važiuoti net ir po padangų pažeidimo.
Sėkmingas išgyvenimas po FPV drono smūgio pabrėžia transporto priemonės atsparumą kovos sąlygomis, rašo „Defence Blog“. Nors dronai karo metu daro didelius nuostolius šarvuotosios technikos parkams, „Inguar-3“ apsauga leido šiai mašinai toliau veikti, – o tai kūrėjai ir Ukrainos stebėtojai pabrėžia kaip veiksmingumo įrodymą.
Ukrainai plečiant vietinių šarvuotų transporto priemonių gamybą, „Inguar-3“ yra vietinis produktas, kuriame suderinti modernūs apsaugos standartai ir vietiniai inžineriniai sprendimai. Nacionalinei gvardijai šios mašinos atsiradimas suteikia naują išgyvenamumo ir operatyvinio lankstumo lygį vienetams, kurie dažnai susiduria su grėsmėmis fronto linijoje.
karinė technikašarvuotas automobilisUkraina
Rodyti daugiau žymių