Ukraina pristatė naujos kartos karinį robotą

Pasak „Defense Express“, ši sistema integruoja dirbtinį intelektą ir pažangias valdymo technologijas – kad galėtų atlikti įvairias kovos lauko užduotis.
„VATAG“ suprojektuota kaip daugiafunkcinė sunkioji robotinė platforma, galinti gabenti daugiau nei dvi tonas krovinio. Kūrėjai pabrėžė, kad ji gali būti naudojama tiek kovinėms užduotims, įskaitant tiesioginį kontaktą ir ginklų transportavimą, tiek logistikos, inžinerijos ir kitoms pagalbinėms užduotims.
Kaip buvo nurodyta renginyje, transporto priemonė yra varoma hibridiniu varikliu, kuris derina degalų efektyvumą ir ilgesnį veikimo laiką. Sistema gali veikti beveik begarsiu elektriniu režimu, taip pat gali būti naudojama kaip mobilusis maitinimo šaltinis, palaikantis ryšį ir logistiką lauke.
Integruotos dirbtinio intelekto sistemos užtikrina autonominę navigaciją ir misijų valdymo funkcijas, leidžiančias platformai prisitaikyti prie kintančių mūšio sąlygų.
„VATAG“ projekto vadovas Anatolijus Nikitinas pareiškime „Defense Express“ teigė, kad pagrindinis kūrimo komandos tikslas buvo „išgelbėti kareivių gyvybes, perkeliant rizikingus procesus į robotų sistemas“. Jis pabrėžė, kad platformos dizainas akcentuoja autonomiją, išgyvenamumą ir sąveiką su esama Ukrainos karine įranga.
Bendrovė pažymėjo, kad „VATAG“ sudaro platesnės H-UGV ekosistemos pagrindą. Tai apima šalyje sukurtą universalų kovos modulį, ginkluotą 25 mm automatiniu pabūklu, taip pat DI pagrįstus programinės ir aparatinės įrangos sprendimus, skirtus autonomiškumui išplėsti nuo navigacijos užduočių iki sprendimų priėmimo elementų mūšio lauke. A. Nikitinas pridūrė, kad plane numatytos didesnės naudingojo krovinio galimybės, išplėstas suderinamumas su kitomis sistemomis ir pritaikomumas įvairiems misijų scenarijams.
„VATAG“ naudoja pažangią ryšių architektūrą, kad užtikrintų atsparumą sudėtingomis sąlygomis. Įrengti daugiakanaliai rezerviniai ryšiai su automatiniu kanalų pasirinkimu, kad telemetrija ir valdymas būtų išlaikyti net ir esant intensyviems elektroninės kovos veiksmams. Kūrėjai teigia, kad šios funkcijos užtikrina, jog robotas galės vykdyti misijas nepaisant priešo bandymų sutrikdyti operacijas.
Dėl didelės keliamosios galios, modulinės konstrukcijos ir DI integracijos „VATAG“ demonstruoja Ukrainos ketinimą išplėsti tradicinių bepiločių antžeminių transporto priemonių naudojimą iki visiškai veikiančių robotizuotų kovinių platformų. Sistema yra skirta remti lengvąją pėstininkų kariuomenę, logistikos vienetus ir specializuotus dalinius, užtikrinant ugnies galią ir aprūpinimą ginčytinose teritorijose.
„VATAG“ įvedimas sutampa su laikotarpiu, kai autonominės sistemos vis labiau formuoja šiuolaikinį karinį planavimą – ypač ginčytinose aplinkose, kur išgyvenamumas ir sumažintas žmogiškųjų išteklių rizika yra svarbiausia, rašo „Defence Blog“.
karinė technikarobotikarobotas
