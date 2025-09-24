Sunaikino vieną iš vertingiausių Rusijos taktinių raketų sistemų

Nuotraukose matyti paleidimo įrenginys ir kelios transportavimo-užtaisymo mašinos, sudegusios po smūgio į angarą, kuriame buvo paslėptos sistemos. Pranešama, kad buvo sunaikintas mažiausiai vienas paleidimo įrenginys ir penkios transportavimo-užtaisymo mašinos su MZKT važiuokle, taip pat mobilioji vadavietė, įrengta „KamAZ“ sunkvežimyje.
Ukrainos šaltinių teigimu, ataka buvo įvykdyta naudojant 14 dronų. Šis smūgis dar labiau sumažino Rusijos galimybes naudoti vieną iš vertingiausių taktinių raketų sistemų, kuri ilgą laiką buvo naudojama atakoms prieš Ukrainos miestus ir karinę infrastruktūrą.
„Iskander-M“ – mobilioji trumpojo nuotolio balistinių raketų sistema – gali šaudyti tiek balistines, tiek kruizines raketas ir yra laikoma pagrindiniu Rusijos pajėgumų elementu. Jos dislokavimas prie fronto buvo labai svarbus Rusijos pastangoms daryti spaudimą Ukrainos oro gynybai, tačiau didelės ir pastebimos sistemos paleidimo mašinos daro jas pažeidžiamas žvalgybai ir tiksliems dronų smūgiams.
Internete paskelbtose nuotraukose matyti sudegę mašinų likučiai ir pajuodę paleidimo įrenginio fragmentai – o tai patvirtina Ukrainos teiginius, kad smūgis sukėlė didelių nuostolių. Nors Maskva oficialiai nepatvirtino žalos masto, prorusiškų kanalų paskelbtos nuotraukos rodo, kad nuostolių nebuvo įmanoma nuslėpti.
Dronų naudojimas „Iskander-M“ komponentams neutralizuoti parodo karo Ukrainoje pobūdžio pokyčius, kur tradicinės sistemos, suprojektuotos Šaltojo karo metu, pasirodo esančios pažeidžiamos modernių, tinklu sujungtų ir nuolatinių dronų operacijų.
Ukrainai net kelių „Iskander-M“ transporto priemonių sunaikinimas turi tiek simbolinę, tiek praktinę vertę. Tai silpnina Rusijos smogiamąjį pajėgumą, apsunkina logistiką ir verčia Maskvą skirti papildomų išteklių savo raketų brigadoms apsaugoti.
Nors Rusija stengėsi apsaugoti savo „Iskander-M“ sistemas jas paslėpdama ir išsklaidydama, neseniai įvykdytas smūgis rodo, kad Ukrainos dronai vis dar gali pasiekti gerai apsaugotus taikinius.
„Iskander-M“ sistema pradėta naudoti 2010 m. pradžioje ir plačiai dislokuota visoje Rusijoje. Kiekvieną sistemą sudaro paleidimo įrenginys, transportavimo ir užtaisymo mašinos bei valdymo elementai, kurie yra būtini ilgalaikiam veikimui užtikrinti. Keleto transportavimo mašinų ir paleidimo įrenginio sunaikinimas apsunkins Rusijos galimybes pakrauti ir iš naujo dislokuoti sistemą, rašo „Defence Blog“.
karinė technika sunaikinimas raketos
