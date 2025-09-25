Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Taiklus ukrainiečių smūgis – 50 mln. dolerių nuostolis Rusijai

2025 m. rugsėjo 25 d. 19:13
Lrytas.lt
Ukrainos dronų operatoriai smogė dviems rusų trumpo nuotolio oro gynybos sistemoms, sunaikindami vieną ir sugadindami kitą, taip suduodami smūgį Rusijos daugiasluoksnei oro gynybai.
Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos toliau sistemingai naikina pagrindinius Rusijos oro gynybos elementus. Vienoje iš aktyvių fronto linijų „Nemesis 412“ pulko operatoriai smogė dviem modernioms „Tor-M2“ žemės-oro raketų sistemoms, kurių kiekvienos vertė siekia apie 25 milijonus dolerių. Dėl to viena sistema buvo visiškai sunaikinta, o kita smarkiai apgadinta.
„Tor-M2“ yra trumpo nuotolio oro gynybos sistema, galinti perimti oro taikinius iki 15 kilometrų atstumu. Rusija naudoja šias sistemas, kad apsaugotų karines vienetus ir kritinę infrastruktūrą nuo Ukrainos lėktuvų, raketų ir dronų.
Jie taip pat atlieka svarbų vaidmenį apsaugant didesnio nuotolio oro gynybos sistemas – tokias kaip „S-300“ ir „S-400“, sudarančias daugiasluoksnę gynybos tinklą.
Sunaikinus ar deaktyvavus tokias sistemas, žymiai sumažėja Rusijos daugiasluoksnės oro gynybos veiksmingumas. Tai suteikia daugiau galimybių Ukrainos dronams, raketoms ir lėktuvams veikti su mažesne rizika būti numuštiems. Kiekvienas praradimas taip pat sukelia didelius finansinius ir pramoninius nuostolius Rusijai – nes naujos „Tor-M2“ sistemos kainuoja dešimtis milijonų dolerių ir nėra gaminamos dideliais kiekiais.
Pasak „Unmanned Systems Forces“, operacija buvo vykdoma naudojant novatoriškus sprendimus. Dėl saugumo priežasčių technologijų detalės lieka slaptos, rašo „Defense Express“.
