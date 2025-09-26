Plinta nauji Kinijos naikintuvo vaizdai – spėja, kad gali priklausyti šeštajai kartai

Kaip rašo „Militarnyj“, tai nėra pats pirmasis šio lėktuvo pastebėjimas – pirmąkart jis užfiksuotas šių metų sausį, bet tik aukštai ore, tad nebuvo matyti detalių. Dabar plintančiose nuotraukose jis nufotografuotas iš gerokai arčiau.
Ir nors, kaip rašo „The War Zone“ (TWZ), šios nuotraukos gali būti suklastotos, vis dėlto jos atrodo labai panašios į kitas, mažiau detalias šio lėktuvo nuotraukas. „Šiuo metu turime laikyti jas nepatvirtintomis, tačiau nėra jokių akivaizdžių požymių, kad jos nėra autentiškos. Vienintelis neatitikimas, kurį galėjome rasti tarp šių naujų nuotraukų ir ankstesnių, yra oro duomenų zondo nebuvimas lėktuvo nosyje“, – rašo TWZ.
Tačiau po tolesnio kitų žemesnės kokybės šio lėktuvo nuotraukų, padarytų visai neseniai, peržiūros, atrodo, kad zondas buvo pašalintas.
Tai taip pat galėtų būti antrasis lėktuvo korpusas, kuris dabar yra bandomas skrydžio metu ir nėra įrengtas zondas – o tai nėra neįprasta ankstyvoje kovinių lėktuvų kūrimo fazėje.
Taip pat verta paminėti, kad vis dar nežinoma, ar tai yra technologijų demonstratoriai, ar jau labiau gamybai pritaikyti modeliai. Atsižvelgiant į greitį, kuriuo Kinija juda oro kovos sistemų kūrimo srityje, nebūtų keista, jei pasitvirtintų pastarasis variantas, teigia TWZ.
Remiantis šiomis nuotraukomis panašu, kad lėktuvą valdo vienas pilotas – tai detalė, kuri iki šiol buvo neaiški. Po nosimi taip pat matomas elektrooptinės taikymosi sistemos (EOTS) korpusas.
Taip pat matyti šio lėktuvo „firminis ženklas“ – pasukami sparnų galai, kurie padeda išlaikyti iš prigimties labai nestabilų beuodegį lėktuvą reikiama kryptimi, ir ypač lėto skrydžio ar sudėtingų manevrų metu yra nukreipti žemyn.