Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITIšmanyk

Lietuva pasirašė strateginę ES deklaraciją, stiprinančią puslaidininkių pramonę

2025 m. rugsėjo 29 d. 11:38
Lrytas.lt
Lietuva prisijungė prie Europos lustų koalicijos. Tai strateginė Europos Sąjungos (ES) iniciatyva, stiprinanti Lietuvos ir visos Europos technologinę lyderystę puslaidininkių srityje. Šiandien pasirašiusi deklaraciją, Lietuva, kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis, įsipareigoja daugiau dėmesio skirti šio prioritetinio sektoriaus plėtrai, technologiniam savarankiškumui stiprinti ir saugioms tiekimo grandinėms užtikrinti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Prisijungimas prie Europos lustų koalicijos – didelis žingsnis į priekį tiek Lietuvos verslui, tiek ir mokslui, atveriantis daugiau galimybių dalyvauti ES finansavimo programose, pritraukiant reikšmingų investicijų į aukštąsias technologijas ir didinant šių didelę paklausą turinčių komponentų eksportą. Taip pat tai įtvirtina Lietuvos strateginę reikšmę itin aukštos pridėtinės vertės sektoriuose“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Lietuvos puslaidininkių pramonė – ypač mūsų šaliai svarbus aukštųjų technologijų sektorius. Lustai – tai pagrindiniai elektronikos komponentai, todėl jie yra kritiškai svarbūs ne tik ES, bet ir viso pasaulio ekonomikai. Lustai atlieka pagrindinį vaidmenį skaitmeninėje ekonomikoje, pramonėje, transporte, energetikoje ir daugelyje kitų sričių.
Deklaracija taps pagrindu įgyvendinti ES Lustų akto peržiūrą, dar vadinamą „Chips Act 2.0“. Ši iniciatyva prisidės prie ekonomikos augimo Lietuvoje ir visoje ES, didins konkurencingumą, stiprins Europos technologinę nepriklausomybę ir užtikrins atsparumą strateginėse srityse, tokiose kaip energetika, gynyba ir dirbtinis intelektas.
Lietuva jau dabar kryptingai stiprina pozicijas puslaidininkių srityje – kuriamas nacionalinis kompetencijų centras „ChipsC² LT“. Jis padeda plėtoti pažangiausias Lietuvos mokslo ir inžinerines kompetencijas. Šio centro įkūrimas sudaro sąlygas verslui ir akademinei bendruomenei lengviau pasiekti reikalingą infrastruktūrą, didinti žinias ir plėtoti partnerystes, reikalingas spartesnei puslaidininkių technologijų plėtrai.
Pasirašiusi deklaraciją, Lietuva dar labiau sustiprina nacionalinius puslaidininkių gamybos pajėgumus, kurie skatina aktyvesnį verslo ir akademinės bendruomenės įsitraukimą į tarptautinius mokslinių tyrimų projektus.
puslaidininkiaiLietuvaEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.