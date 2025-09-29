Lietuva pasirašė strateginę ES deklaraciją, stiprinančią puslaidininkių pramonę

„Prisijungimas prie Europos lustų koalicijos – didelis žingsnis į priekį tiek Lietuvos verslui, tiek ir mokslui, atveriantis daugiau galimybių dalyvauti ES finansavimo programose, pritraukiant reikšmingų investicijų į aukštąsias technologijas ir didinant šių didelę paklausą turinčių komponentų eksportą. Taip pat tai įtvirtina Lietuvos strateginę reikšmę itin aukštos pridėtinės vertės sektoriuose“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Lietuvos puslaidininkių pramonė – ypač mūsų šaliai svarbus aukštųjų technologijų sektorius. Lustai – tai pagrindiniai elektronikos komponentai, todėl jie yra kritiškai svarbūs ne tik ES, bet ir viso pasaulio ekonomikai. Lustai atlieka pagrindinį vaidmenį skaitmeninėje ekonomikoje, pramonėje, transporte, energetikoje ir daugelyje kitų sričių.
Deklaracija taps pagrindu įgyvendinti ES Lustų akto peržiūrą, dar vadinamą „Chips Act 2.0“. Ši iniciatyva prisidės prie ekonomikos augimo Lietuvoje ir visoje ES, didins konkurencingumą, stiprins Europos technologinę nepriklausomybę ir užtikrins atsparumą strateginėse srityse, tokiose kaip energetika, gynyba ir dirbtinis intelektas.
Lietuva jau dabar kryptingai stiprina pozicijas puslaidininkių srityje – kuriamas nacionalinis kompetencijų centras „ChipsC² LT“. Jis padeda plėtoti pažangiausias Lietuvos mokslo ir inžinerines kompetencijas. Šio centro įkūrimas sudaro sąlygas verslui ir akademinei bendruomenei lengviau pasiekti reikalingą infrastruktūrą, didinti žinias ir plėtoti partnerystes, reikalingas spartesnei puslaidininkių technologijų plėtrai.
Pasirašiusi deklaraciją, Lietuva dar labiau sustiprina nacionalinius puslaidininkių gamybos pajėgumus, kurie skatina aktyvesnį verslo ir akademinės bendruomenės įsitraukimą į tarptautinius mokslinių tyrimų projektus.
