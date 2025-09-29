Rusai fronte pradėjo naudoti „makaronų“ automobilius

Nuotraukos ir mūšio lauko vaizdo įrašai rodo mažus automobilius, primityviai sustiprintus suvirintais plieninėmis strypais, vielos tinklu ir metalo laužu – tai improvizuota apsauga, kurią Rusijos kareiviai praminė „lapša“ (makaronais) - dėl susipynusios, narvo formos išvaizdos. Šios ad hoc modifikacijos primena postapokaliptines transporto priemones, matytas filmų serijoje „Mad Max“.
Šios fronte sukonstruotos transporto priemonės yra naudojamos Rusijos šturmo vienetų, siekiant kompensuoti modernių šarvuotų personalo mašinų ir pėstininkų kovos transporto priemonių trūkumą. Neturėdamos pakankamai šarvuotų platformų, rusų pajėgos pritaiko pavogtas arba rekvizuotas civilines transporto priemones, aprūpindamos jas pagrindinėmis apsauginėmis konstrukcijomis, siekdamos pagerinti išgyvenamumą fronto linijose.
Vadinamieji „lapša“ patobulinimai yra kitas etapas besivystančioje Rusijos kovos su dronais taktikoje. Anksčiau konflikto metu Rusijos pajėgos pradėjo tvirtinti metalinius narvus, tinklinius skydus ir improvizuotus ekranus prie tankų ir šarvuotų mašinų, siekdamos sumažinti Ukrainos valdomos amunicijos ir dronų kamikadzių keliamą grėsmę. Naujausi patobulinimai taiko panašius principus lengvesnėms platformoms.
Koncepcija yra paprasta, bet primityvi: apsupdami transporto priemonę iš suvirintų strypų, vielos ir šakų pagamintu narvu, Rusijos kariai tikisi sutrikdyti artėjančių FPV dronų sprogdiklius ar trajektoriją, kol jie nepasiekė transporto priemonės pažeidžiamų paviršių. Tačiau tokios improvizuotos apsaugos veiksmingumas lieka abejotinas. Ukrainos dronų operatoriai teigia, kad papildomos konstrukcijos dažnai teikia mažai realios apsaugos nuo tiksliai valdomų dronų, kurie gali manevruoti ir išnaudoti silpnąsias vietas, arba sprogti transporto priemonės atviroje vidinėje dalyje.
Nepaisant savo trūkumų, plačiai paplitusios „Mad Max“ stiliaus transporto priemonės pabrėžia spaudimą, kurį patiria Rusijos karinės pajėgos, karui įžengus į ketvirtus metus. Rusijos gynybos pramonė sunkiai stengiasi atkurti karo lauke patirtus nuostolius, todėl daugelis dalinių yra nepakankamai aprūpinti ir turi pasikliauti improvizacijomis. Remiantis viešai prieinamais vertinimais, nuo plataus masto įsiveržimo pradžios Rusijos pajėgos prarado šimtus šarvuotų transporto priemonių (arba jos buvo sugadintos), todėl vadai buvo priversti taikyti nestandartinius sprendimus, kad išlaikytų mobilumą ir sumažintų aukas, rašo „Defence Blog“.
