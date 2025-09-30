„GameOn 2025“: nuo „Doom“ legendos iki nacionalinio „Red Bull Tetris“ finalo

Šių metų tema – „Žaidimai kartoms“ – pabrėžia, kad žaidimai yra universali kalba, vienijanti žmones nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties. „Nesvarbu, kuriai kartai priklausai – žaidimai visada priima vienodai. Jie leidžia patirti džiaugsmą čia ir dabar“, – sako „GameOn“ projekto vadovė Laura Mažuknaitė.
Festivalio didžioji scena taps epicentru, kur vyks dviejų dienų cosplay konkursas, šou mačas ir itin laukiamas „GameOn Live“ muzikinis vakaras. Šiemet koncertą atliks Vilniaus universiteto kamerinis orkestras, Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“, Vilniaus universiteto choras „Gaudeamus“, solistė Agnė Buškevičiūtė, dirigentas Modesas Jankūnas, o renginio svečiais taps metalo grupė „BFG Division“. Koncerto metu žiūrovai galės patirti žaidimų pasaulių istorijas gyvai, kai orkestro garsai, chorų balsai ir elektroninės aranžuotės susijungs į kinematografinę muzikos kelionę. Muzikos prodiuseris Vilius Tumalavičius kartu su Agne Buškevičiūte tęsia šio tradicinio koncerto kūrybą ir išskirtinę patirtį, kurioje žaidimų muzika taps tikra emocine atrakcija – nuo nostalgiškų retro garsų iki epinių modernių kompozicijų.
„Expo“ salėje lankytojų lauks kelios didelės atrakcijos. Futuristinis „Gameverse“ pristatys naujausius „Ubisoft“ žaidimus ir kvies į „Rainbow Six Siege“, „Trackmania“ bei „League of Legends“ turnyrus. Šalia įsikurs nepriklausomų kūrėjų miestelis „Indie Town“, kuriame bus galima atrasti naujas idėjas ir žaidimų projektus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kanados ir Taivano. Vienas pagrindinių traukos centrų – „Red Bull Gaming Grounds“, erdvė kurioje adrenalinas neslūgs visą savaitgalį. Lankytojai galės ne tik stebėti profesionalų kovas, bet ir patys įsitraukti į įvairias žaidimifikuotas veiklas bei iššūkius. Arenos kulminacija – nacionalinis „Red Bull Tetris“ finalas, kurio nugalėtojas Lietuvai atstovaus Dubajuje, žaisdamas ant milžiniško dronų ekrano.
Kitos festivalio erdvės siūlo įvairias patirtis skirtingoms auditorijoms. „Mature Zone N-20“ bus skirta klasikiniams ir ramesniems žaidimams, taip pat prisiminti retro žaidimus ir pabendrauti su bendraminčiais. „Merchant Square“ taps pop kultūros skveru, kuriame lankytojai galės rasti žaidimų fanų kolekcijas, aksesuarus ir naujausią įrangą, aplankyti menininkų alėją bei susitikti su kūrėjais. „Creator Lounge“ suteiks galimybę bendrauti su turinio kūrėjais, žaidimų streameriais, žaisti ir kurti naujas legendas kartu. Šeimos zonoje veiks žaidimų muziejus, „Retro Arcade“ ir Stalo žaidimų zonos bei „Eduverse“ erdvė pristatysianti universitetus ir kolegijas, siūlančias žaidimų industrijos studijų programas, ugdančias ateities kūrėjų ir inovatorių kartą. Tuo tarpu VR arena atvers naujas virtualios realybės patirtis, kur lankytojai galės išbandyti įtraukiančius žaidimus.
Penktadienį vyks „GameDev“ diena, skirta žaidimų industrijai, o lapkričio 8 d. „GameOn“ scenoje vyks konferencija „Žaidžia visi“, subursianti įvairių žaidimų kultūros sričių entuziastus – nuo cosplay ir LARP iki stalo žaidimų, muzikos ir literatūros. Šiemet ypatingas svečias – italų žaidimų dizaineris Alessandro Giovannucci, „Chaos League“ įkūrėjas, dirbantis su stalo ir AR/VR žaidimais bei bendradarbiaujantis su muziejais, universitetais ir Europos fondais.
Šiemet renginio dalyvius papildomai džiugins tai, kad į Lietuvą atvyksta legendinio žaidimo „Doom“ kūrėjas Tomas Hallas, vienas iš idėjinių „Doom“ ir kitų ikoniškų žaidimų projektų autorių. Konferencijos metu jis pasidalins savo patirtimi ir įžvalgomis apie žaidimų kūrimą, kūrybines strategijas bei industrijos raidą nuo ankstyvųjų laikų iki šių dienų. Tai unikali galimybė žaidimų entuziastams iš pirmų lūpų sužinoti, kaip gimė viena įtakingiausių žaidimų serijų pasaulyje, ir užduoti klausimus vienam iš pionierių, kuris padėjo formuoti modernios žaidimų industrijos pagrindus.
Renginio partneriai – „Telia“, „TV3 grupė“, „Red Bull“, „Kilobaitas“, „Apollo“ ir „Pepsi“. „GameOn Driven by Telia 2025“ vyks lapkričio 7–9 d. „Litexpo“ parodų ir kongresų centre Vilniuje. Renginį organizuoja Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ ir Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija.