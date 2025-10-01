Rusija sukūrė naują karinę mašiną

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Rusija sukūrė naują karinę mašiną

2025 m. spalio 1 d. 08:45
Lrytas.lt
Rusija pristatė naują lengvą šarvuotą automobilį, žinomą kaip „Legioner“ – kurią sukūrė bendrovė „Ruskije Bojevyje Mašiny“.
4×4 platforma skirta užpildyti spragą tarp nešarvuotų karinių transporto priemonių ir sunkesnių šarvuotų personalo transporterių – tokių kaip „BTR-82A“ kompaktiškame dizaine derinant patobulintą mobilumą, pagrindinę apsaugą ir universalumą, rašo „Defence Blog“.
„Legioner“ išvaizda primena sovietmečio šarvuotas personalo transporterius „BTR-40“ ir „BTR-152“, kurios kadaise buvo plačiai naudojamos sovietinių pajėgų ir jų sąjungininkų – tačiau turi modernias funkcijas ir atnaujintas charakteristikas, kad atitiktų dabartinius operatyvinius poreikius. Jos kūrėjai apibūdina ją kaip daugiafunkcinę platformą, kuri gali atlikti įvairias logistikos ir paramos funkcijas mūšio lauke.
„Legioner“ buvo suprojektuotas siekiant užpildyti pajėgumų spragą, kurią nustatė Ukrainoje ir kitose konfliktų zonose veikiančios Rusijos sausumos pajėgos. Dabartinis Rusijos parkas labai priklauso nuo civilinių sunkvežimių su minimaliu apsaugos lygiu arba pilnai šarvuotų personalo transporterių – tokių kaip „BTR-82A“. „Legioner“ siekia užimti vietą tarp šių dviejų kraštutinių variantų – užtikrinti mobilumą ir naudingąjį krovinį, tuo pačiu teikiant pagrindinę balistinę apsaugą personalui ir kroviniams.
Transporto priemonė pagaminta ant 4×4 važiuoklės su šarvuota kabina ir atvira krovinių platforma. Ši galinė dalis gali būti naudojama tiekimui, kariams, nevykdantiems kovinių užduočių, vežti – arba gynybos tikslais montuoti bokštelį su kulkosvaidžiu.
Sverdamas apie 6,5 tonos, „Legioner“ gali vežti 2,5 tonos krovinį – todėl gali transportuoti įrangą, šaudmenis ar kitus reikmenis netoli fronto linijos. Mašiną varo 200 AG galios dyzelinis variklis „YaMZ-234“, užtikrinantis 100 km/h maksimalų greitį. 750 kilometrų veikimo nuotolis leidžia vykdyti ilgas misijas be dažno degalų papildymo – o tai yra savybė, skirta pagerinti aprūpinimą išsibarsčiusiose ar kintančiose kovinėse operacijose.
Atvira galinė platforma suteikia lankstumo, bet taip pat atskleidžia „Legioner“ konstrukcijos filosofiją: jis nėra skirtas pakeisti pilnai apsaugotus pėstininkų transporterius – bet jas remti, atlikdamas transportavimo ir pagalbines užduotis, kai sunkiosios ginkluotės nereikia. Jo lengvesnis svoris ir didesnis greitis, palyginti su tradiciniais šarvuotais transporteriais, yra skirtas pagerinti operacijų tempą dinamiškose aplinkose, rašo „Defence Blog“.
karinė technikaRusijašarvuotas automobilis

