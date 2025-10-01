Rusija sukūrė naują karinę mašiną

4×4 platforma skirta užpildyti spragą tarp nešarvuotų karinių transporto priemonių ir sunkesnių šarvuotų personalo transporterių – tokių kaip „BTR-82A“ kompaktiškame dizaine derinant patobulintą mobilumą, pagrindinę apsaugą ir universalumą, rašo „Defence Blog“.
„Legioner“ išvaizda primena sovietmečio šarvuotas personalo transporterius „BTR-40“ ir „BTR-152“, kurios kadaise buvo plačiai naudojamos sovietinių pajėgų ir jų sąjungininkų – tačiau turi modernias funkcijas ir atnaujintas charakteristikas, kad atitiktų dabartinius operatyvinius poreikius. Jos kūrėjai apibūdina ją kaip daugiafunkcinę platformą, kuri gali atlikti įvairias logistikos ir paramos funkcijas mūšio lauke.
„Legioner“ buvo suprojektuotas siekiant užpildyti pajėgumų spragą, kurią nustatė Ukrainoje ir kitose konfliktų zonose veikiančios Rusijos sausumos pajėgos. Dabartinis Rusijos parkas labai priklauso nuo civilinių sunkvežimių su minimaliu apsaugos lygiu arba pilnai šarvuotų personalo transporterių – tokių kaip „BTR-82A“. „Legioner“ siekia užimti vietą tarp šių dviejų kraštutinių variantų – užtikrinti mobilumą ir naudingąjį krovinį, tuo pačiu teikiant pagrindinę balistinę apsaugą personalui ir kroviniams.
Transporto priemonė pagaminta ant 4×4 važiuoklės su šarvuota kabina ir atvira krovinių platforma. Ši galinė dalis gali būti naudojama tiekimui, kariams, nevykdantiems kovinių užduočių, vežti – arba gynybos tikslais montuoti bokštelį su kulkosvaidžiu.
Sverdamas apie 6,5 tonos, „Legioner“ gali vežti 2,5 tonos krovinį – todėl gali transportuoti įrangą, šaudmenis ar kitus reikmenis netoli fronto linijos. Mašiną varo 200 AG galios dyzelinis variklis „YaMZ-234“, užtikrinantis 100 km/h maksimalų greitį. 750 kilometrų veikimo nuotolis leidžia vykdyti ilgas misijas be dažno degalų papildymo – o tai yra savybė, skirta pagerinti aprūpinimą išsibarsčiusiose ar kintančiose kovinėse operacijose.
Atvira galinė platforma suteikia lankstumo, bet taip pat atskleidžia „Legioner“ konstrukcijos filosofiją: jis nėra skirtas pakeisti pilnai apsaugotus pėstininkų transporterius – bet jas remti, atlikdamas transportavimo ir pagalbines užduotis, kai sunkiosios ginkluotės nereikia. Jo lengvesnis svoris ir didesnis greitis, palyginti su tradiciniais šarvuotais transporteriais, yra skirtas pagerinti operacijų tempą dinamiškose aplinkose, rašo „Defence Blog“.