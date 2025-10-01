Skelbia apie naujai surastą seniausią Lietuvos paminėjimą – siektų 451-uosius metus

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Mokslas ir IT

Skelbia apie naujai surastą seniausią Lietuvos paminėjimą – siektų 451-uosius metus

2025 m. spalio 1 d. 15:45
Lrytas.lt
Kaip portale Bernardinai.lt skelbia Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų daktaras, istorikas ir literatūrologas dr. Vytas Jankauskas, šiais metais Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje buvo surastas naujas Lietuvos vardo paminėjimas, datuojamas 451 metais.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot mokslininko, žodis „Lituam“ paminėtas Paolino Minoritos iš Venecijos parašyti pasaulio istorijoje „Satirica historia rerum gestarum mundi“. Tai XIV amžiaus rankraštis, kuriame surinkta informacija iš kitų, bet jau neišlikusių šaltinių.
„Tyrimas parodė, kad šaltinis, minintis Lietuvą, turėjo visas prielaidas atsirasti jau VIII amžiuje, o gal ir anksčiau. Labiausiai tikėtina, kad P. Minorita žinias apie Lietuvą paėmė iš neišlikusios Jono Diakono kronikos pradžios, kur turėjo būti pasakojama apie Atilos įsiveržimą į Italiją X–XI a. sandūroje“, – rašo mokslininkas.
Anot jo, tekstas paminėtas kontekste, kur hunų valdovas Atila pasiunčia savo žmones į keturias pasaulio šalis, o viena iš šalių nurodoma ir Lituam – Lietuva:
„Post hoc Atila mansit annis V speculatoribus suis missis in IV partes orbis: una pars in Colonia; secunda usque Lituam locata est; tertia in Don fluvii litore; quarta in Iadra civitate Dalmatie“.
Kaip straipsnyje rašo dr. V. Jankauskas, Lietuva čia dar nereiškia valstybės ar civilizacijos, bet „ne tyrai, o konkreti teritorija […]. Taigi mes susiduriame su konkrečia erdve, kurioje turėjo apsigyventi konkretūs gentiniai dariniai“.
Portalas Lrytas kreipėsi komentaro į Vilniaus universiteto mokslininkus ir Klaipėdos universitetą – ir sulaukus jų komentarų, naujiena bus papildyta.
IstorijaLietuvos istorijaLietuvos vardo paminėjimas
Rodyti daugiau žymių

