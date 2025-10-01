Skelbia apie naujai surastą seniausią Lietuvos paminėjimą – siektų 451-uosius metus

Anot mokslininko, žodis „Lituam“ paminėtas Paolino Minoritos iš Venecijos parašyti pasaulio istorijoje „Satirica historia rerum gestarum mundi“. Tai XIV amžiaus rankraštis, kuriame surinkta informacija iš kitų, bet jau neišlikusių šaltinių.
„Tyrimas parodė, kad šaltinis, minintis Lietuvą, turėjo visas prielaidas atsirasti jau VIII amžiuje, o gal ir anksčiau. Labiausiai tikėtina, kad P. Minorita žinias apie Lietuvą paėmė iš neišlikusios Jono Diakono kronikos pradžios, kur turėjo būti pasakojama apie Atilos įsiveržimą į Italiją X–XI a. sandūroje“, – rašo mokslininkas.
Anot jo, tekstas paminėtas kontekste, kur hunų valdovas Atila pasiunčia savo žmones į keturias pasaulio šalis, o viena iš šalių nurodoma ir Lituam – Lietuva:
„Post hoc Atila mansit annis V speculatoribus suis missis in IV partes orbis: una pars in Colonia; secunda usque Lituam locata est; tertia in Don fluvii litore; quarta in Iadra civitate Dalmatie“.
Kaip straipsnyje rašo dr. V. Jankauskas, Lietuva čia dar nereiškia valstybės ar civilizacijos, bet „ne tyrai, o konkreti teritorija […]. Taigi mes susiduriame su konkrečia erdve, kurioje turėjo apsigyventi konkretūs gentiniai dariniai“.
Portalas Lrytas kreipėsi komentaro į Vilniaus universiteto mokslininkus ir Klaipėdos universitetą – ir sulaukus jų komentarų, naujiena bus papildyta.
IstorijaLietuvos istorijaLietuvos vardo paminėjimas
