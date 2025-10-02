JAV žada padėti Ukrainai smogti į Rusijos energetikos infrastruktūrą

Remdamasis nenurodytais pareigūnais, „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas leido Pentagono ir žvalgybos agentūroms padėti Kyjivui pulti objektus, kurie generuoja pajamas Vladimiro Putino karo mašinai.
JAV jau seniai dalijasi žvalgybos informacija su Kyjivu, tačiau „The Wall Street Journal“ pranešimas, kurį perskelbė kiti žiniasklaidos šaltiniai, rodo, kad Vašingtonas nori palengvinti Kyjivui smūgius energetikos objektams, kurie yra neatskiriama Rusijos ekonomikos dalis.
JAV taip pat pareiškė, kad svarsto galimybę tiekti Ukrainai „Tomahawk“ raketas – o tai galėtų būti dalis naujo Trumpo administracijos įsipareigojimo padėti Kyjivui. Ukrainos smūgiai giliai Rusijos teritorijoje esančioms naftos gavybos įmonėms sukėlė benzino trūkumą visoje šalyje, o tai kelia politinę problemą V. Putinui.
WSJ cituojami JAV pareigūnai teigė, kad Vašingtonas gali suteikti Ukrainai žvalgybos informaciją, kad ji galėtų smogti naftos perdirbimo gamykloms, naftotiekiams, elektrinėms ir kitai infrastruktūrai, esančiai toli nuo jos sienų – ir paprašyti NATO sąjungininkų suteikti panašią paramą. „Reuters“ patvirtino šį pranešimą, cituodama du nenurodytus JAV pareigūnus.
Šis sprendimas suteikti Ukrainai papildomą žvalgybos informaciją buvo priimtas prieš D. Trumpo praeitą savaitę „Truth Social“ paskelbtą pranešimą, kuriame teigiama, kad Ukraina galėtų atgauti visą Rusijos okupuotą teritoriją, rašo leidinys.
Viceprezidentas JD Vance sakė, kad Vašingtonas svarsto Ukrainos prašymą įsigyti „Tomahawk“ raketas, kurių veikimo nuotolis yra 2500 kilometr7, todėl didžioji dalis Europos Rusijos teritorijos lengvai patenka į jų veikimo nuotolį – tokia perspektyva sukrėtė Kremliaus propagandistus Rusijos valstybinėje televizijoje.
Tai vyksta tuo metu, kai pranešama, kad Ukrainos raketų ir dronų atakos prieš Rusijos infrastruktūrą sutrikdė beveik 40 procentų šalies naftos perdirbimo pajėgumų, o visos šalies vairuotojai susiduria su benzino trūkumu.
Nuo rugpjūčio Ukraina smogė mažiausiai 16-ai iš 38 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, pranešė „Financial Times“, o Rusijos dyzelino eksportas yra mažiausias nuo 2020 m.
Eilės degalinėse erzina vairuotojus, tačiau degalų trūkumas taip pat kelia problemų Rusijos kariniam ir žemės ūkio sektoriams, teigia Berlyne įsikūręs energetikos analitikas Thomasas O'Donnellas. Taip yra todėl, kad karinės transporto priemonės ne tik daro įtaką Rusijos gebėjimui gaminti karinę įrangą, bet ir yra labai priklausomos nuo dyzelino, o regionai netoli fronto linijos yra vieni iš labiausiai nukentėjusių nuo trūkumo.
Be to, prieš dvejus metus Ukrainos surengta pirmoji didelio masto dronų kampanija sukėlė dyzelino trūkumą Rusijoje, kuris pakenkė derlių nuimantiems ūkininkams. Ši problema taps dar akivaizdesnė artimiausiomis savaitėmis ir turės domino efektą grūdų eksportui, pridūrė T. O'Donnellas.
Kaip socialiniame tinkle „X“ pareiškė Pensilvanijos respublikonų atstovas Brianas Fitzpatrickas, „Taika per jėgą reiškia suteikti Ukrainai priemones laimėti. Žvalgybos informacijos teikimas tolimiesiems smūgiams yra lemiamas veiksnys, kuris padės Ukrainai apginti savo suverenitetą, užbaigti Putino kruviną karą ir užtikrinti laisvės pergalę prieš tironiją.“
Kyjivas nekantriai lauks patvirtinimo, kad JAV suteiks „Tomahawk“ raketas, rašo „Newsweek“ – o jei Vašingtonas suteiks žvalgybos informaciją tolimiems smūgiams, Ukraina tikriausiai tęs savo atakas prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą, jei nebus pasiektas paliaubų susitarimas.