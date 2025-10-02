Lietuviško interneto istorija: „One.lt“, tapęs kultūriniu fenomenu Lietuvoje

„Dauguma praeitame šimtmetyje gimusių žmonių savo pažintį su socialiniais tinklais pradėjo būtent nuo „One.lt“. Tai buvo pirmoji platforma, kurioje 90-ųjų Lietuvos jaunimas išbandė virtualią draugystę, flirtą, statusų kėlimą ar klausimynų pildymą. Ji tuo metu leido susikurti savotišką virtualią tapatybę, kuri tuo metu buvo visiškai naujas dalykas“, – pasakoja „Bitės“ rinkodaros direktorius Paulius Černiauskas.
Suteikė galimybę bendrauti nemokamai
„One.lt“ siūlė ne tik elektroninio pašto paslaugą, forumus ar nuotraukų talpinimą, bet ir galimybę parsisiųsti polifoninių melodijų, ekrano paveikslėlių ar animacijų. Tačiau viena funkcija sulaukė ypatingo populiarumo – galimybė tiesiai iš portalo siųsti trumpąsias žinutes (SMS).
„2000-ųjų pradžioje SMS žinutės vis dar buvo mokamos, tad jaunimui tai buvo tikras atradimas – galimybė bendrauti visiškai nemokamai. Juo labiau, kad tuo metu SMS žinutės buvo viena pagrindinių bendravimo priemonių, nes ne visi namuose turėjo asmeninį kompiuterį su interneto prieiga“, – atsimena P. Černiauskas.
Panašią paslaugą tuo metu siūlė ir „Bitė“ – nemokamai SMS žinutes buvo galima siųsti svetainėje „smspasaulis.lt“.
„Šiuo metu nemokamos trumposios žinutės yra ne privalumas, o mobiliojo ryšio paslaugų standartas – daugelis mobiliojo ryšio planų siūlo neribotą SMS kiekį. Taip pat žmonių bendravimas iš susirašinėjimo SMS žinutėmis persikėlė į pokalbių programėles“, – aiškina šiemet 30-ajį gimtadienį mininčios telekomunikacijų bendrovės rinkodaros direktorius.
Šiuo metu bendrovės tinkle išsiunčiama apie 900 tūkst. SMS žinučių per parą – tai 10 proc. mažiau nei šių metų pradžioje. Vis dėlto SMS žinutės vis dar plačiai naudojamos verslo – jomis siunčiami pranešimai apie siuntas, įvairūs priminimai, dviejų faktorių autentifikacijos kodai ir panašiai. Tokių pranešimų skaičius vis labiau auga.
Kultūrinis fenomenas
Pasak P. Černiausko, „One.lt“ buvo daugiau nei socialinis tinklas – tai tapo reiškiniu, kuris suformavo visą jaunimo internetinę kartą. Ši platforma įvedė naujus bendravimo standartus, diktavo madas ir net tapo savotišku statuso simboliu.
„Jeigu šiandien jaunimo kasdienybę formuoja globalios platformos, tokios kaip „Instagram“ ar „TikTok“, tai 2000-aisiais „One.lt“ atliko tą pačią funkciją Lietuvoje. Tai buvo pirmoji masinė scena, kurioje visa karta mokėsi, ką reiškia būti matomam, išgirstam ir pripažintam internete“, – sako vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės vadovų.
2008-aisiais portalas pasiekė savo populiarumo piką – vien per mėnesį čia prisijungdavo apie 900 tūkst. vartotojų. Tai leido „One.lt“ tapti dominuojančia interneto pažinčių, diskusijų ir bendruomenių vieta Lietuvoje, kol ją išstūmė į rinką įžengęs „Facebook“. Nors 2019 metais „One.lt“ nutraukė savo el. pašto paslaugą, portalas neišnyko – jis tebėra pasiekiamas ir šiandien, nors jo aktyvumas gerokai sumažėjęs.