Rusijos kariuomenė gavo naują modernių karo mašinų partiją

Pagal valstybinio koncerno „Rostek“ pareiškimą, jo gamykla „Uralvagonzavod“ užbaigė naujausią „BMPT“ pristatymą, kurį apibūdino kaip „labai paklausų“ po jų panaudojimo kovose. Ši transporto priemonė, sukurta lydėti ir apsaugoti pagrindinius kovinius tankus sudėtingomis sąlygomis, tampa vis labiau pastebima Rusijos sausumos operacijose.
„Uralvagonzavod vykdo didelį „BMPT“ užsakymą – šių transporto priemonių paklausa yra didelė, – sakė „Uralvagonzavod“ koncerno generalinis direktorius Aleksandras Potapovas. – Visada buvo manoma, kad pagrindinė sausumos pajėgų smogiamoji jėga yra tankai. Dabar galime pasakyti, kad prie jų prisijungė „BMPT“.
„BMPT“ – trumpinys nuo Bojevaja Mašina Podderžki Tankov (liet. Kovinė tankų palaikymo mašina) – yra ginkluota vikšrinė mašina, sukurta veikti kartu su tankais arba savarankiškai kaip tiesioginio ugnies paramos platforma. Originaliai sukurta po to, kai Rusijos pajėgos patyrė didelius šarvuotų transporto priemonių nuostolius miesto kovose per Čečėnijos karus 1990-aisiais ir 2000-ųjų pradžioje, sistema buvo sukurta siekiant užtikrinti koncentruotą ugnies galią ir sustiprintą apsaugą artimoje aplinkoje, kur tankai dažnai yra pažeidžiami.
Naujausias 2025 modelis pasižymi patobulintomis gynybinėmis priemonėmis, įskaitant išplėstą dinaminę apsaugą ir papildomą šoninį šarvą, teigia kompanija. BMPT“ išrieda iš gamybos linijos su priešdronine šarvuote ir elektroninės kovos sistemomis – priemonėmis, kurios taip pat įdiegtos modernizuotuose Rusijos tankuose „T-90M Proryv“ ir „T-72B3M“.
Pažangi „BMPT“ skaitmeninė ugnies valdymo sistema leidžia jai vienu metu pulti iki trijų atskirų taikinių – įvairiais atstumais ir kampais – tiek stacionarius, tiek judančius, dieną ar naktį. Ši galimybė, kartu su daugiafunkcine ginkluote, leidžia slopinti pėstininkus, naikinti lengvąsias šarvuotas transporto priemones ir pulti įtvirtinimus, kurie kitaip galėtų kelti grėsmę tankų formuotėms.
Mašinos kūrimą paskatino aiškus operatyvinis reikalavimas: suteikti tankams specialią ugnies paramą, galinčią neutralizuoti pėstininkus, prieštankines komandas ir paslėptas grėsmes miesto ar įtvirtintose aplinkose – misijas, kurias įprastos šarvuotos transporto priemonės dažnai sunkiai atlieka be didelių nuostolių, rašo „Defence Blog“.
