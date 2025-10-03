Didžiausias laivas Azijoje: Kinija pradeda statyti pirmąjį branduolinį lėktuvnešį

„Type 004“ bus pirmasis Kinijos branduolinis lėktuvnešis, leidžiantis vykdyti ilgalaikes operacijas visame pasaulyje be papildomo degalų papildymo.
Laivo tonažas turėtų siekti 110 000–120 000 tonų, todėl tai bus didžiausias karo laivas, kada nors pastatytas Azijoje.
Lėktuvnešis galės gabenti daugiau nei 90 fiksuoto sparno lėktuvų, įskaitant naikintuvus „J-15T“ ir „J-35“, ankstyvojo perspėjimo lėktuvus „KJ-600“, priešpovandeninius karo lėktuvus ir puolamuosius dronus.
„Type 004“ bus įrengta elektromagnetinė katapultos sistema, kuri leis sunkiems orlaiviams pakilti su pilna kovine apkrova – Tai žymiai išplės kovines galimybes, palyginti su ankstesniais Kinijos lėktuvnešiais, kurie naudojo trampliną.
Lėktuvnešį lydės eskadriniai minininkai „Type 055A/B“, fregatos „Type 054B“ ir branduoliniai povandeniniai laivai „Type 095“.
„Type 004“ taps Kinijos karinio jūrų laivyno jungtinių operacijų centru su patobulintomis vadovavimo ir kontrolės galimybėmis bei integruotomis oro gynybos sistemomis, kurios gali pranokti JAV „Aegis“ sistemą, rašo „Militarnyj“.
Remiantis palydovinėmis nuotraukomis, laivo kilio klojimo ceremonija turėjo įvykti 2025 m. viduryje.