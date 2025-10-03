Kiek dronų reikia vieno amerikietiško „Bradley“ sunaikinimui? Skaičius įspūdingas

Pasak „Telegram“ kanalo „Voennyj Osvedomitel“, „Bradley“ po pirminio puolimo prarado judrumą, jo įgula buvo evakuota, bet pati mašina liko sveika. Sugadinimo priežastis lieka neaiški, nors Rusijos pranešimai rodo, kad šarvuotis galėjo užvažiuoti ant minos. Nepaisant to, kad transporto priemonė buvo nebejudanti, Rusijos kariai bandė ją visiškai sunaikinti, kad Ukrainos pajėgos negalėtų jos atgauti ir suremontuoti.
Pats Rusijos pranešimas pripažino šį iššūkį, pavadindamas incidentą „dar vienu šio IFV aukšto išgyvenamumo pavyzdžiu“.
Net Rusijos gynybos ministerija pripažino amerikiečių šarvuočio kovos lauke pasirodymą. Rusijos gynybos ministerijos 38-ojo šarvuotosios technikos tyrimų instituto paskelbtame pranešime analitikai padarė išvadą, kad „M2A2 Bradley“ pagal pagrindines kovines charakteristikas pranoksta Rusijos pėstininkų kovos mašiną „BMP-3“.
Remiantis ataskaita, „Bradley“ pranašesnis už „BMP-3“ „atsparumu artilerijos ugnies, kulkų ir minų apsauga, ugnies galia, eksploatacinėmis ir techninėmis charakteristikomis bei ergonomika“. Ši analizė pabrėžia retą viešą Rusijos karo ekspertų pripažinimą Vakarų įrangos pranašumų.
Šis incidentas ir vėlesnė analizė atspindi platesnę tendenciją, pastebėtą mūšio lauke nuo plataus masto Rusijos operacijų Ukrainoje pradžios: Vakarų šalių suprojektuoti šarvuočiai dažnai pasižymi didesniu įgulos išgyvenamumu ir koviniu efektyvumu. „Bradley“ gebėjimas išlikti struktūriškai nepažeistu nepaisant sprogstamųjų atakų – netgi praradus mobilumą – buvo ne kartą užfiksuotas kovos vaizdo įrašuose ir po operacijos atliktuose vertinimuose.
„M2A2 Bradley“, pagamintas „BAE Systems“ ir tiekiamas Ukrainai pagal JAV saugumo pagalbos paketus, turi patobulintą šarvuotę, pažangią optiką ir „Bushmaster“ pabūklą. Jo sustiprinta korpuso konstrukcija ir minoms atsparus grindų dangalas suteikia jam didesnę apsaugą nuo sprogstamųjų grėsmių nei daugeliui sovietinių laikų pėstininkų transporterių.
Šiuo naujausiu atveju mašinos atsparumas privertė Rusijos vienetus skirti nemažai pastangų ir išteklių, kad užtikrintų jos sunaikinimą. Tai, kad norint sunaikinti jau nejudrią transporto priemonę prireikė septynių FPV dronų, parodo „Bradley“ gebėjimą atlaikyti pakartotinius išpuolius ir toliau apsaugoti savo įgulą ilgai po pirminių pažeidimų, rašo „Defence Blog“.
