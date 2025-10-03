Nuo įrankių naudojimo iki karo – štai 5 dalykai, kuriais Jane Goodall iš esmės pakeitė mūsų žinias apie šimpanzes

Kai 1960 m. liepos 14 d. Jane Goodall išlipo iš laivo į dabartinį Gombės nacionalinį parką Tanzanijoje, ji pradėjo kelionę, kuri visiems laikams pakeitė mokslą.
Apsiginklavusi užrašų knygute ir žiūronais, J. Goodall įsitaisė toliau nuo šimpanzių (Pan troglodytes), kuriuos ji buvo pasiųsta stebėti, ir stengėsi palaipsniui užsitarnauti jų pasitikėjimą. Šis kantrumas suteikė beždžionėms laiko „priprasti“ – tai procesas, kurio metu laukiniai gyvūnai pripranta prie žmonių buvimo tiek, kad pradeda elgtis jų akivaizdoje įprastai.
Šis paprastas veiksmas buvo pirmasis J. Goodall revoliucinis žingsnis, leidęs jai sekti šimpanzes ir atidžiai stebėti jų elgesį ir individualias keistenybes. Pripratimas dabar yra įprastas pirmasis žingsnis gyvūnų elgesio tyrimuose.
J. Goodall palikimas gamtos apsaugos ir aplinkosaugos srityje yra neįkainojamas. Žmonės visame pasaulyje giria jos pasiekimus ir gedi dėl jos mirties trečiadienį (spalio 1 d.). Štai penki didžiausi momentai, kuriais ji pakeitė mūsų supratimą apie artimiausius mūsų gyvus giminaičius.
Šimpanzė – įrankių gamintoja
Pirmasis J. Goodall revoliucinis atradimas buvo tai, kad žmonės nėra vieninteliai, kurie gamina ir naudoja įrankius. 1960 m. spalio mėn. ji stebėjo Deividą Žilabarzdį – aukšto rango suaugusį patiną, kuris pirmasis atsipalaidavo jos akivaizdoje – kišantį lazdą į termityną, kad iškrapštytų jo gyventojus.
Iki tol mokslininkai manė, kad tik žmonės turi protą, būdingą tokiam elgesiui. „Žmogus yra unikalus tuo, kad gamina įrankius, – 1947 m. Londono gamtos istorijos muziejuje vykusioje konferencijoje rašė XX a. fizikinis antropologas ir paleontologas Kennethas Oakley. – Lazdų ir akmenų formavimas tam tikriems tikslams buvo pirmoji atpažįstama žmogaus veikla“.
Šimpanzių ir kitų gyvūnų įrankių naudojimo sritis dabar yra sparčiai besiplečianti mokslinių tyrimų sritis. Žinoma, kad šimpanzės visoje Afrikoje „žvejoja“ termitus, o Vakarų Afrikos šimpanzės yra ekspertės naudojant akmenis riešutų kevalų skaldymui. Primatologai dabar nuolat stebi šimpanzes, naudojančias įrankius – kad galėtų daryti išvadas, kaip hominidai galėjo spręsti panašias problemas, įskaitant termitų „žvejybą“.
Kiekvienam savo
J. Goodall nepaisė tradicijų ir kiekvienam Kasakelos šimpanzių bendruomenės nariui suteikė ne numerį, o vardą – pavyzdžiui, Flo, Fifi ir Galijotą. Tai padariusi, ji pastebėjo, kad kiekvienas individas turi savo asmenybę – pavyzdžiui, Deividas Žilabarzdis buvo labai švelnus, o Frodo buvo žinomas chuliganas patyčininkas.
Dėl J. Goodall tyrimų dabar niekam nebekeista, kad šimpanzės skiriasi savo elgesiu ir mąstymu, tačiau šis atradimas atvėrė kelią daugybei tyrimų, kaip asmenybė atsispindi elgesyje. Tai svarbu, nes elgesio skirtumai gali turėti didelių evoliucinių pasekmių, ypač jei tai daro įtaką gebėjimui išgyventi ir daugintis – pagrindiniam natūralios atrankos evoliucijos principui.
Sudėtingi santykiai
Septintojo dešimtmečio pradžioje gimęs naujasis šimpanzių kūdikis Flintas (Titnagas) suteikė J. Goodall galimybę stebėti motinas, prižiūrinčias savo naujagimius. Kiekvienas jos matytas sąveikavimas buvo naujas mokslinis atradimas.
Pavyzdžiui, tyrėja pastebėjo, kad kūdikiams augant motinos pradeda aktyviai atjunkyti savo jauniklius nuo žindymo, neleidžia jiems lipti ant nugaros ir tuo pačiu metu vis daugiau skatina juos bendrauti su kitais.
Mokslininkai dabar žino, kad motinos atlieka esminį vaidmenį sudėtingų elgesio modelių – pavyzdžiui, įrankių naudojimo – mokymosi laikotarpiais. 2019 m. žurnale PNAS paskelbtame tyrime nustatyta, kad Kongo Respublikos šimpanzės motinos netgi gali aktyviai mokyti savo kūdikius, kaip gaudyti termitus, duodamos jiems savo senas lazdas.
Empatija ir sielvartas
Be motinos ir kūdikio ryšio, J. Goodall taip pat pastebėjo, kad šimpanzės užmezga stiprius, ilgalaikius ryšius su savo šeima ir kitais grupės nariais. Tyrimai parodė, kad atskiros šimpanzės užmezga artimus ryšius su kitais, nepriklausančiais jų lyčiai ir rangui, ir dalijasi maistu su savo draugais.
Be to, primatologai dabar žino, kad šimpanzės turi išskirtinę socialinę atmintį, kuri papildo šiuos ryšius. 2023 m. žurnale PNAS paskelbtame tyrime nustatyta, kad šimpanzės atpažįsta savo buvusius grupės narius beveik tris dešimtmečius po to, kai paskutinį kartą matė vieni kitus.
Taigi, J. Goodall atradimas buvo svarbus norint atskleisti iki tol nežinomą mūsų artimiausių gyvų giminaičių socialinį gyvenimą ir parodė, ką šie santykiai gali mums išmokyti apie žmogaus socialinę ir kultūrinę evoliuciją.
Pavyzdžiui, šie artimi santykiai ir atitinkama socialinė tolerancija, kurią jie sukuria, yra šimpanzių mokymosi pagrindas – šimpanzės perima daugybę elgesio modelių iš kitų. Iš tiesų, manoma, kad tolerancija savo grupės nariams yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis primatams, įskaitant hominidus, evoliucionuoti ir gaminti bei naudoti įrankius.
Kraujo skonis
J. Goodall buvimas Gombėje taip pat atskleidė, kad šimpanzės nėra vegetarės, kaip buvo manoma anksčiau. Vietoj to, jos yra visaėdės, aktyviai medžiojančios mėsą. Beždžionės raudonieji kolobusai (Piliocolobus gentis) yra pagrindinis Kasakelos bendruomenės grobis – tačiau dabar žinoma, kad šimpanzės visoje Afrikoje medžioja įvairias rūšis.
Pavyzdžiui, Ugandos šimpanzės medžioja antilopes duikerius, o Senegalo Fongoli šimpanzės gaminasi ietis, kad galėtų medžioti galagus (primatų šeima).
J. Goodall taip pat atrado šimpanzių smurtą tarp skirtingų grupių narių – o šis atradimas atvėrė kelią dabar vykdomiems išsamiems tyrimams apie šimpanzių „pasienio“ patrulius, bendradarbiavimą grupės lygiu ir susitaikymo elgesį.
Dabar žinome, kad oksitocinas – ryšį stiprinantis hormonas – dalyvauja susitaikymo procese po konflikto, o tai rodo jo svarbą ne tik kuriant santykius, bet ir juos atkuriant, rašo „Live Science“.
biologijašimpanzėsmokslininkės
Rodyti daugiau žymių