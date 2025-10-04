Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija pasmerkė Rusiją dėl keliamų GPS trikdžių

„Skrydžių sauga yra bendras visų valstybių rūpestis ir atsakomybė. Tarptautinė bendruomenė aiškiai pasisakė, kad bet kokie orlaivių navigacijos trikdymai yra netoleruotini. Vieningai raginame Rusiją nedelsiant nutraukti tokius veiksmus, kad būtų užtikrinta patikima ir saugi tarptautinės aviacijos veikla“, – pranešime spaudai teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Rusijos vykdomas GPS signalų slopinimas, dėl kurio neįmanoma nustatyti orlaivių padėties, ir klastojimas), kai sistemose pateikiama klaidinga orlaivio buvimo vieta, yra tarptautinės teisės pažeidimas. O tai, pasak rezoliucijos rengėjų, kelia rimtą grėsmę visos civilinės aviacijos saugai.
Todėl ICAO ragina Rusiją visapusiškai laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų pagal Čikagos konvenciją ir nedelsiant nutraukti šiuos trikdžius.
Taip pat akcentuojama, kad GPS trikdžiai gali paveikti orlaivių navigaciją, įskaitant aviacijos saugai kritinius skrydžio etapus – pakilimą ir nusileidimą. Be to, jie kelia pavojų skrydžių valdymui sudėtingomis oro sąlygomis, gali lemti nukrypimus nuo suplanuotų maršrutų, didinti avarinių situacijų riziką ir turėti neigiamą poveikį efektyviam oro erdvės naudojimui.
Su tiksliniais GPS signalo trikdžiais susiduria ne tik Lietuva, bet ir kitos Šiaurės ir Baltijos jūros regiono šalys. Problema itin paaštrėjo Rusijai 2022 m. vasarį įsiveržus į Ukrainą.
Šių metų birželį ICAO Taryba Rusijos veiksmus jau įvertino kaip Čikagos konvencijos pažeidimą ir nepagarbą tarptautinei teisei. Sprendimas priimtas remiantis šešių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos – pateiktais duomenimis.
Lietuva taip pat inicijavo bendrą ES ministrų kreipimąsi į Europos Komisiją, kurį pasirašė 14 ES valstybių. Ministrai pasiūlė stiprinti radijo dažnių stebėseną, išplėsti ES ir NATO narių koordinavimo mechanizmus, skirtus bendram stebėjimui, duomenų mainams ir reagavimui į GPS signalų trikdžius.