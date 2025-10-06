Dėl šios naujovės nuotoliniams sukčiams telefone – sunkūs laikai

„Jau ne pirmus metus aktyviai saugome savo klientus nuo nuotolinio sukčiavimo. Mūsų pastangos apima skambučių, kenkėjiškų žinučių, duomenų vagystės bei kitų sukčiavimo formų užkardymą. Matome, kad sukčių atkaklumui – nėra jokių ribų ir tai yra kova, į kurią būsime priversti leistis nuolatos. Pasipelnyti nekaltų žmonių sąskaita norintys nusikaltėliai nuolat tobulina sukčiavimo metodus ir apgaulei naudojamas priemones. Tad Lietuvos ryšio operatorių sutelktos jėgos yra reikalingos efektyviai kovai su sukčiais“, – sako „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.
Nuo spalio 1 d. Lietuvoje „Bitė“ ir „Telia“ pradėjo dalintis duomenimis, kad galėtų efektyviau blokuoti nuotolinių sukčių skambučius, net kai šie naudoja suklastotus numerius iš kitų tinklų. Šį svarbų pokytį įgyvendinti padėjo Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
Klastoja telefono numerius
Nuotoliniai sukčiai dažnai naudojasi suklastotais lietuviškais telefono numeriais. Tokiu būdu žmonės gali sulaukti nusikaltėlių skambučio net iš artimųjų telefono numerių, o patys numerių savininkai nė nesužinoti, kad būtent jų telefono numeris buvo panaudotas sukčiavimui. Dažniausiai tokios sukčiavimo schemos įgyvendinamos ne Lietuvoje, o kitose šalyse pasitelkiant specialią programinę įrangą.
„Nuo praėjusių metų naudojame kovos su nuotoliniais sukčiais sistemą, kuri leidžia efektyviai patikrinti, ar skambinantis žmogus iš tikrųjų yra ten, kur sistema fiksuoja jo realią buvimo vietą. Jei skambutis vyksta iš užsienio, o žmogus yra Lietuvoje, sistema automatiškai atpažįsta, kad tai yra nuotolinio sukčiavimo ataka, ir tokį skambutį blokuoja. Iki šiol galėjome tikrinti tik savo klientų buvimo vietą, o dabar galėsime atpažinti sukčių atakas iš kitų tinklų telefono numerių“, – paaiškina bendrovės mobilaus tinklo jungtinių sistemų vadovas Egidijus Smilgys.
Pasak jo, nauja apsaugos sistema papildo jau iki šiol įmonės taikytas apsaugos priemones.
„Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį blokavome daugiau kaip 198 tūkst. sukčių skambučių, antrąjį – beveik pusę milijono, trečiąjį – dar 286 tūkst. Iš viso per devynis mėnesius blokuotų skambučių skaičius priartėjo prie milijono – beveik 961 tūkstančio. Tai rodo, kad sukčiavimo problema išties yra rimta“, – sako E. Smilgys.
Sukčiai – nuolat inovuoja
Nuotoliniai sukčiai aktyviai naudojasi ne tik melagingais skambučiais, bet ir trumposiomis žinutėmis (SMS) – imituojant svarbius pranešimus siunčiamos kenkėjiškos nuorodos.
„Sukčiavimas SMS žinutėmis yra vienas populiariausių būdų išvilioti prisijungimus prie el. bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Gavus tokį pranešimą į telefoną išties paprasta spustelėti nuorodą, net nepamačius, kur ji gali vesti. Rekomenduojame visada kritiškai įvertinti, kas yra žinutės siuntėjas, ar pranešime pridėtos nuorodos adresas nekelia įtarimų“, – sako vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės vadovų.
Pasak E. Smilgio, nepaisant ryšio operatorių taikomų apsaugos priemonių, žmonių budrumas yra itin svarbus.
„Jokios oficialios institucijos nepradeda pokalbio rusų kalba ir telefonu neprašo asmeninių duomenų. Nereikėtų tikėti ir „stebuklingais“ pasiūlymais lengvai užsidirbti ar investuoti, o tokį pradėtą pokalbį reikėtų kuo skubiau nutraukti“, – pataria jis.