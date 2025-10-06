Kviečia į trečiąją kasmetinę skeptikų konferenciją

Kas yra „šūdo malimas“? Filosofas Harry G. Frankfurtas šį terminą išpopuliarino dar 1986 m., o jo garsioji esė „On Bullshit“ tapo vienu įtakingiausių tekstų apie šiuolaikinės visuomenės būklę. Pasak H. G. Frankfurto, „šūdmalą“ galima apibrėžti kaip kalbėjimą ar rašymą, kuriuo siekiama sukurti įspūdį, pasiekti tam tikrą tikslą ar paveikti auditoriją, visiškai nesirūpinant tuo, ar tai, kas sakoma, yra tiesa. Tai nėra melas – melagis bent jau žino, kas yra tiesa, o „šūdmalys“ tiesiog yra jai abejingas. Ši abejingumo tiesai forma, pasak H. G. Frankfurto, yra ypač pavojinga, nes griauna viešojo diskurso pagrindą.
„Skepticon 2025“ siekia šią teorinę koncepciją prikelti gyvam, šiuolaikiškam pokalbiui. Vienuolika skirtingų pranešėjų, tarp jų sociologai, žurnalistai, geologai, komunikacijos ekspertai, biologai, filosofai pasakos, kaip „šūdą mala“ jų srities veikėjai – nuo ezoterinių guru iki tvarumo influencerių, nuo dirbtinio intelekto modelių iki žurnalistų. Kiekvienas pranešimas taps tam tikra „šūdmalos anatomijos“ dalimi – bandymu parodyti, kaip kalbėjimas be tiesos įsipareigojimo veikia visuomenės pasitikėjimą, institucijų autoritetą ir mūsų gebėjimą atskirti tikrą žinojimą nuo retorinės miglos.
Renginys vyks 2025 m. spalio 13 d., 18 val. bare „Poliklinika“ (Gedimino pr. 27, Vilnius). Įėjimas nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija. Konferenciją organizuoja Lietuvos skeptikų draugija.