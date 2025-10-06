Lietuvoje kauks sirenos: padarykite tai savo telefone, kad gautumėte perspėjimo pranešimus

Ekspertas pateikia pagrindinius žingsnius, kaip tai padaryti skirtingų gamintojų įrenginiuose.
„Apple“ įrenginiai
Atidarykite Settings > Notifications ir slinkite iki apačios, kol pamatysite skiltį Government Alerts. Įjunkite visus tris perspėjimų lygius – AMBER Alerts, Alert Level-2 ir Alert Level-3.
„Samsung“ telefonai
Nustatymų vieta priklauso nuo jūsų „Android“ versijos:
„Android 12“: eikite į Nustatymai > Saugumas ir pavojus > Belaidžiai nepaprastieji įspėjimai. „Android 11“: atverkite Nustatymai > Saugumo įspėjimai > Pranešimai > Išplėstiniai nustatymai > Belaidžiai pavojaus įspėjimai. „Android 10“: ar senesnės versijos: pasirinkite Žinutės > Nustatymai > Skubios pagalbos perspėjimų nustatymai > Skubios pagalbos perspėjimai. Įjunkite parinktį Leisti įspėjimus ir visus perspėjimų lygius – AMBER Alerts, Alert Level-2, Alert Level-3.
„Sony“ telefonai
Atidarykite Meniu > Nustatymai > Žinutės > Srities informacija. Įjunkite pranešimus visomis kalbomis: Srities informacija > Daugiau > Nustatyti kalbas > Visos.
Norėdami nustatyti pranešimų kanalą, eikite į Srities informacija > Daugiau > Naujas, kanalo numerio laukelyje įveskite 578, pavadinime įrašykite Dėmesio, tada pasirinkite Suaktyvinti prenumeratą ir Išsaugoti.
LG telefonai
LG P serijos ir kituose Android OS įrenginiuose eikite į Meniu > Nustatymai > Daugiau > Tinklo transliacijos. Pažymėkite parinktį Įjungti pranešimus ir visas kitas galimas parinktis.
„LG G7 ThinQ“ modelyje atidarykite Korinis transliavimas, spustelėkite trijų taškų meniu viršuje dešinėje ir aktyvuokite funkciją pasirinkę Korinio transliavimo paslauga. Naujam kanalui pridėti spauskite +, įveskite 578 kaip kanalo numerį, pavadinimą – Dėmesio, ir pasirinkite Išsaugoti.
„Huawei“ įrenginiai
Eikite į Meniu > Pranešimai > Perdavimo pranešimas > Gavimo režimas ir pasirinkite Įjungta. Kad pranešimai būtų gaunami visomis kalbomis, pasirinkite Kalbos > Visos kalbos. Norėdami nustatyti kanalą, atidarykite Perdavimo pranešimas > Kanalo nuostatos: pridėti, įveskite kanalo ID 578, o pavadinimą – Dėmesio.
„Xiaomi“ įrenginiai
Eikite į Meniu > Nustatymai > Daugiau > Avarinės transliacijos ir pažymėkite visus pasirinkimus.
Atkreipkite dėmesį, kad „Xiaomi MI 6“ ir „Xiaomi Redmi 5 Plus“ modeliai šiuo metu nepalaiko korinio transliavimo pranešimų.
Daugiau informacijos apie GPIS funkcijos įjungimą kituose telefonų modeliuose rasite Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) interneto svetainėje.