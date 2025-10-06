Rusai pristatė naują karinę mašiną – ekspertai rodo kyšančius sovietinius griaučius

Maskva pristatė šarvuotą transporto priemonę „Legioner“, kurios dizainas labai primena sovietinį „BTR-40“ iš šeštojo dešimtmečio. Mašina pagaminta ant „GAZ-3308 Sadko“ važiuoklės.
Šarvuotu pikapu vadinamo „Legioner“ atviroje krovinių platformoje gali tilpti šaulys ir kareiviai, automobilis gali gabenti atsargas arba evakuoti sužeistuosius. Kūrėjai jį pristato kaip daugiafunkcinę platformą logistikai, sužeistųjų evakuacijai ir motorizuotų šaulių dalinių naudojimui kovos sąlygomis.
„Legioner“ taip pat siūlomas kaip platforma mobilioms oro gynybos ugnies komandoms – tai nišinė funkcija, atsižvelgiant į tai, kad šios klasės transporto priemonėms paprastai nereikia sunkiosios šarvuotės, nors papildoma apsauga visada yra sveikintina.
Teigiama, kad apsauga atitinka BR5 balistinius standartus ir, kaip pranešama, gali atlaikyti skeveldrų ir SVD kulkos (7,62×54 mm su plienine šerdimi) smūgį iš 10 metrų atstumo. Apsaugos nuo minų nėra – mašina apibūdinama tik kaip „atspari skeveldrų smūgiams“.
Remiantis gamintojo tinklalapiu, šarvai apsaugo nuo AK tipo šautuvų ar SVD tipo šautuvų kulkų. Teigiama, kad 12,7 mm sunkiojo kulkosvaidžio (pvz., DŠK) kulkos gali prasiskverbti tik esant mažesniam nei 100 m atstumui, o 14,5 mm KPVT sunkiojo kulkosvaidžio kulkos – esant mažesniam nei 600 m atstumui. Ši formuluotė yra gana techninė – šarvai gali būti nevisiškai pramušti, tačiau vis tiek gali atsirasti vidinių įtrūkimų, keliančių pavojų kabinoje esančiai įgulai ir įrangai.
„Legioner“ svoris yra 6,5 tonos, o naudingoji apkrova – 2,5 tonos. Jis turi į priekį nukreiptą naktinio matymo kamerą. Kabinoje yra vairuotojo ir vieno keleivio sėdynės, joje yra įrengta garso ir sprogimo izoliacija. Maksimalus greitis asfaltuotais keliais yra iki 100 km/h, o nuvažiuojamas atstumas – iki 750 km.
Kūrėjai aiškiai nenurodo „GAZ-3308 Sadko“ kaip bazinės platformos, tačiau vizualiniai požymiai ir „YAMZ-534“ variklis aiškiai rodo jo kilmę, rašo „Defense Express“.
Lengvosios šarvuotos mašinos tapo populiarios, nes jos užtikrina logistikos vienetų mobilumą už palyginti mažą kainą. Ukrainos pavyzdžiai yra „Praktika“ gaminamas „Džura“ ir „UkrArmoTech“ gaminamas „UAT.TISA“. Panašūs projektai, kaip pranešama, svarstomi Japonijoje.
Tačiau vizualiai „Legioner“ atrodo grubiai surinktas, daugiausia sudarytas iš jau esančių rinkoje komponentų. Dėl siauro priekinio matymo lauko ribų mašina pasižymi ribotu situacijos suvokimu vairuotojui, o jos šarvai atrodo per ploni tokio dydžio transporto priemonei. Trumpai tariant, nors koncepcija yra gera, ši konkreti transporto priemonė atrodo abejotina.
Kūrėjas „Ruskije Bojevyje Mašiny“ teigia, kad veikia nuo 2016 m. ir yra pristatę daugiau nei 200 ratinių šarvuotų transporto priemonių. Nepriklausomų šaltinių yra nedaug, o Rusijos įmonių registruose bendrovės oficiali registracijos data nurodyta 2025 m. rugpjūčio 8 d.
Gali būti, kad tai reiškia vadinamojo „garažinio projektavimo biuro“, kuris anksčiau veikė neoficialiai arba kaip savanorių kolektyvas, įforminimo pradžią. Kita vertus, tai gali būti dar vienas oportunistinis projektas, siekiantis pasipelnyti iš Rusijos plečiamų karinių pirkimų, teigia „Defense Express“.
karinė technikašarvuotas automobilispikapas
Rodyti daugiau žymių