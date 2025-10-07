Lietuvoje vėl kaukė sirenos – buvo tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Palyginus su ankstesniais metais, šiemet informacinė aplinka apie būsimas pratybas buvo parengta žymiai geriau – dieną prieš tai naujienų agentūrose buvo išplatinta naujiena apie būsimąjį patikrinimą, ta pati žinia pirmoje pozicijoje buvo publikuota ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) svetainėje, testo metu tai buvo pagrindine naujiena ir nacionalinio transliuotojo svetainėje lrt.lt
Pranešimas per pirmąją Lietuvos radijo programą taip pat nuskambėjo laiku, buvo informatyvus. Remiantis vartotojų internete komentarais, bent jau Vilniuje sirenų girdimumas buvo daugiausia geras, žinutes gavo dauguma – nors kai kuriuos vartotojus jos pasiekė vėlokai.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos testas šį rudenį sutapo su didžiausiomis Lietuvos istorijoje mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybomis „Vyčio skliautas 2025“, kurios prasidėjo spalio 6 d. Spalio 7 d. Vilniuje vykdomos gyventojų evakuacijos pratybos.