Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Mokslas ir ITIšmanyk

Radiacinės saugos centras apie iš Astravo AE kylančius garus: pavojaus gyventojams ir aplinkai nekelia

2025 m. spalio 7 d. 13:08
Karolina Konopackienė
Antradienį sostinės gyventojams sunerimus dėl iš Astravo atominės elektrinės bokštų kylančių garų, Radiacinės saugos centras (RSC) tvirtina, kad baimintis nėra dėl ko.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak jo, iš Baltarusijos teritorijoje esančios elektrinės bokštų sklinda ne dūmai, o vandens garai.
„Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuojant atominę elektrinę technologinio proceso metu šiltas vanduo yra atvėsinamas ir išgarinamas aušinimo bokštuose. Iš jų ir kyla vandens garai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali painioti su dūmais“, – pranešime nurodė centras ir pažymėjo, kad jie gyventojams nekelia pavojaus.
„Šis įprastas technologinis procesas atominės elektrinės saugai ir gyventojams bei aplinkai pavojaus nekelia“, – pridūrė jis.
Anot jo, apie bet kokį gręsiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu aplinkoje, gyventojai būtų informuoti nedelsiant.
Astravo AEAstravo atominė elektrinėgarai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.