„TikTok“ vaikams siūlė pornografinį turinį

Tyrėjai sukūrė fiktyvias vaikų paskyras ir aktyvavo saugos nustatymus – tačiau vis tiek gavo seksualinio pobūdžio paieškos pasiūlymus.
Pasiūlyti paieškos terminai vedė prie seksualinio turinio, įskaitant atvirų lytinių santykių vaizdo įrašus. Platforma teigia, kad yra įsipareigojusi užtikrinti saugią ir amžiui tinkamą patirtį – ir sužinojusi apie problemą, ėmėsi veiksmų.
Šių metų liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje kampanijos grupės „Global Witness“ tyrėjai apsimetę 13-mečiais „TikTok“ sukūrė keturias paskyras. Jie naudojo netikras gimimo datas ir nebuvo paprašyti pateikti jokios kitos informacijos, kad patvirtintų savo tapatybę.
Pornografija
Jie taip pat įsijungė platformos „riboto režimo“ funkciją, kuri, kaip teigia „TikTok“, neleidžia vartotojams matyti „suaugusiems skirtų ar sudėtingų temų, pvz., seksualinio pobūdžio turinio“.
Nesinaudodami paieškos funkcija, tyrėjai nustatė, kad programėlės skyriuje „Jums gali patikti“ buvo rekomenduojami atvirai seksualiniai paieškos terminai. Šie paieškos terminai vedė prie turinio, kuriame moterys imituoja masturbaciją.
Kituose vaizdo įrašuose moterys viešose vietose rodė savo apatinius arba atidengė krūtis. Ekstremaliausiu atveju turinys apėmė atvirą pornografinį siužetą su penetraciniu seksu. Šie vaizdo įrašai buvo įterpti į kitą nekalto turinio vaizdo įrašą, siekiant išvengti turinio moderavimo.
„Global Witness“ atstovė Ava Lee sakė, kad šie atradimai tyrėjams buvo didžiulis šokas. „TikTok“ ne tik nesugeba užkirsti kelio vaikams prieiti prie netinkamo turinio – jis jiems siūlo jį vos tik jie susikuria paskyrą“, – teigė ji.
„Global Witness“ yra kampanijų grupė, kuri paprastai tiria, kaip didžiosios technologijų įmonės reaguoja į diskusijas apie žmogaus teises, demokratiją ir klimato kaitą. Tyrėjai susidūrė su šia problema, kai šių metų balandį atliko kitus tyrimus.
Jie informavo „TikTok“, kuris teigė, kad ėmėsi neatidėliotinų veiksmų problemai išspręsti. Tačiau šių metų liepos pabaigoje ir rugpjūčio mėnesį tyrėjai pakartojo šį veiksmą – ir vėl nustatė, kad programa rekomenduoja seksualinio pobūdžio turinį.
„TikTok“ teigia, kad turi daugiau nei 50 funkcijų, skirtų paauglių saugumui užtikrinti. Programėlė skelbia, kad pašalina devynis iš dešimties vaizdo įrašų, kurie pažeidžia jos gaires, dar prieš juos peržiūrint.
