Lietuvos kaimynystėje aptiko paslaptingą senovinį palaidojimą

Norėdami pasiekti vietą po Šv. Jono Krikštytojo ir Penkių Brolių Kankinių bažnyčia Kazimierz Biskupi kaime, esančiame apie 85 kilometrus į rytus nuo Poznanės, mokslininkai turėjo iškasti septynių metrų tunelį, panaudojant šachtininkų technologijas.
Bet pasiekę laidojimo kamerą, jie pastebėjo, kad ji skiriasi nuo visų kitų Lenkijoje rastų laidojimo vietų.
Archeologai aptiko tris vienas ant kito gulinčius karstų sluoksnius, kuriuose buvo mažiausiai šešių žmonių palaikai. Viršutiniai karstai buvo paremti metaliniais stulpeliais, o kai kurie buvo padengti derva.
Toruńės Mikalojaus Koperniko universiteto profesorė Małgorzata Grupa paaiškino, kad viršutinis sluoksnis galėjo būti atskirtas nuo ankstesnio iš pagarbos.
„Tai turėjo būti svarbi asmenybė, nes jie nenorėjo kito karsto dėti tiesiai ant to asmens karsto, – sakė ji naujienų svetainės RMP24 žurnalistams. – Tai kartais pasitaiko, bet tai pirmas kartas, kai susiduriame su tokia aiškia situacija Lenkijoje.“
Paslaptinga laidojimo praktika
Du karstai buvo padengti derva – įskaitant vieną, kuris dar ir buvo apvyniotas audiniu, sudarančiu bendrą vieno centimetro storio dangą.
M. Grupa nurodė, kad tokia praktika anksčiau nebuvo pastebėta. Tyrėjai mano, kad tai galėjo būti daroma siekiant užkirsti kelią nemalonių kvapų sklidimui – jei kūnas turėjo būti laikomas ilgą laiką prieš laidotuves arba gabenamas dideliu atstumu.
Kriptoje palaidotų žmonių tapatybės lieka nežinomos, tačiau planuojama atlikti DNR tyrimus, kad būtų nustatyta, ar kuris nors iš mirusiųjų buvo giminės.
Bažnyčia, pastatyta 1513–1520 m. kaip bernardinų vienuolynas, nuo 2022 m. yra archeologinių tyrimų vieta. Ankstesnių tyrimų metu buvo rasta dešimtys karstų, kuriuose buvo daugiau nei 100 žmonių palaikai, tarp jų – vienuoliai ir vietos dignitoriai, rašo „TVP World“.