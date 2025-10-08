Sunaikino itin retą ir brangią Rusijos karinę techniką

Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų operatoriai pasiekė reikšmingą sėkmę, sunaikindami retą rusišką elektroninės kovos stotį „Žitel R-330Ž“. Šis taikinys yra vienas iš sudėtingiausių ir brangiausių rusiškų elektroninės kovos įrenginių, šiuo metu naudojamų mūšio lauke. Jo sunaikinimas ne tik susilpnina priešo pajėgumus, bet ir parodo didėjantį Ukrainos dronų operatorių ir žvalgybos koordinavimo efektyvumą, rašo „Defense Express“.
„Žitel“ sistema žinoma dėl savo gebėjimo trukdyti įvairių tipų ryšiams. Pagal jos specifikacijas, ji gali trukdyti antžeminėms radijo transliacijoms iki 25 kilometrų atstumu ir oro ryšiams iki 50 kilometrų atstumu. Tai daro ją galinga grėsme tiek taktiniams ryšių tinklams, tiek bepilotėms oro sistemoms.
Nuo pilno masto įsiveržimo pradžios buvo užfiksuotas tik 23 tokių „Žitel“ sistemų sunaikinimas. Šis mažas skaičius parodo, kaip retos ir vertingos yra kiekviena iš šių sistemų. Jų sunaikinimas ne tik reiškia finansinį smūgį Rusijai, bet ir sukuria laikiną elektroninės karo veiksmų aprėpties spragą paveiktame fronte.
Paskutinis patvirtintas smūgis buvo suduotas Luhansko regione. „Nemesis 412“ pulko kovotojai, bendradarbiaudami su vieno iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinių oro žvalgyba, identifikavo ir sunaikino šią sistemą.
Be to, kad „Žitel“ yra reta, tai yra techniškai sudėtinga sistema, galinti vykdyti tiek puolamąsias, tiek gynybines elektronines operacijas. Ji ne tik trukdo priešo ryšiams, bet ir gali identifikuoti radijo bangų šaltinius bei atlikti jų trianguliaciją, pateikdama koordinates tolesniems artilerijos ar raketų smūgiams. Dėl šių dvigubų galimybių ji yra svarbus įrankis Rusijos pastangose kontroliuoti elektromagnetinį spektrą mūšio lauke.
Sukeldama trukdžius palydoviniam ryšiui, GPS navigacijai ir GSM tinklams, „Žitel“ sistema smarkiai apsunkina karinį ir civilinį ryšį savo veikimo zonoje. Todėl jos praradimas sumažina Rusijos gebėjimą sutrikdyti Ukrainos vadovavimą ir kontrolę, taip pat žvalgybos ir taikinių nustatymo funkcijas, kurios priklauso nuo GPS sistemų, teigia „Defense Express“.
