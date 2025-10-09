Naujas lietuvių sukurtas smogiamasis dronas jau bandomas Ukrainoje

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos bendrovė „Granta Autonomy“ pristatė smogiamąjį droną „X-Wing“ – lengvą VTOL droną, skirtą pėstininkų dalinių tiksliesiems smūgiams.
Bandymas prasidėjo pavasarį. Dabar bendrovė skelbia, kad visos deklaruotos charakteristikos jau išbandytos ir patvirtintos, rašo „Militarnyj“.
„Šiuo metu gaminamos nedidelės „X-Wing“ serijos ir perduodamos papildomiems bandymams pažangiausiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniams. Nuolatinis naudojimas fronte yra naudojamas kaip sistemos patvirtinimo dalis“, – teigia „Granta Autonomy“ vadovas ir įkūrėjas „Gediminas Guoba“.
„Granta“ planuoja pasiekti kelių šimtų vienetų per mėnesį gamybos pajėgumą kitų metų pradžioje. Projekto architektūra yra pritaikyta masinei gamybai.
„X-Wing“ konstrukcija derina kvadrakopterio vertikalųjį pakilimą ir nusileidimą (VTOL) su energiją taupančiu kreiseriniu skrydžiu naudojant sparnus. Tai suteikia dideles dislokavimo galimybes be specialios infrastruktūros.
„50 km skrydžio nuotolis yra pradinė specifikacija, kuri bus tobulinama. Tačiau mes nuosekliai balansuosime galimybes su gamybos kaina“, – teigia G. Guoba.
Smogiamasis dronas skirtas atakuoti tiek šarvuotuosius taikinius, tiek „minkštuosius“ objektus – o taip pat skeveldromis gali naikinti radarus.
„X-Wing“ turi kamerą su gimbalu – galingą kamera su dideliu optiniu pritraukiamu dienai ir šiluminiu režimu nakčiai. Gimbalas taip pat veikia esant GNSS nebuvimui.
Duomenų perdavimo kanalas „Granta Datalink“ suderinamas su įprastomis antžeminėmis stotimis. Navigacijos sistema su dirbtinio intelekto elementais padeda rasti užmaskuotus taikinius.
Pasak kūrėjų, „X-Wing“ sunku perimti dėl greičio, manevringumo ir kelių tokių dronų vienalaikių atakų – spiečius padidina sėkmės tikimybę prieš C-UAS sistemas.
Vystomas ir spiečiaus koordinavimas („mesh“ jungtis su aukšto lygio autonomija), tačiau kol kas pilnai funkcionalus „pažangus“ spiečius padidintų sistemos kainą, todėl akcentas dedamas į paprastą ir veiksmingą masinio paleidimo taktiką.
„X-WING“ („Granta Autonomy“) specifikacijos:
Tipas: VTOL smogiamoji amunicija
Svoris/naudinga apkrova: apie 12 kg / 4 kg kovinės apkrovos (ESAD)
Veikimo nuotolis: iki 50 km
Greitis: > 40 m/s Jutikliai: dieninė optika + šiluminis vaizdo įrenginys („Granta“ mikrogimbalas), veikia be GNSS
Ryšys: „Granta Datalink“ – suderinamumas su antžeminėmis stotimis
Gamyba: bandymai baigti, jau gaminamos mažos serijos.
Tikslas – keletas šimtų per mėnesį
Kaina (tikslinė): mažiau nei 10 000 € masinės gamybos atveju
