Naujasis pašto ženklas kviečia atrasti Hugo Šojaus dvarą Šilutėje

Tą pačią dieną Šilutės pašte (M. Jankaus g. 8) vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu, kurio metu filatelijos entuziastai ir kultūros paveldo mylėtojai galės įsigyti naująjį pašto ženklą su ypatingu, tik tą dieną naudojamu antspaudu.
„Džiaugiamės tęsdami pašto ženkluose vaizduojamų Lietuvos dvarų seriją, kuria siekiame atkreipti dėmesį į mūsų šalies kultūros paveldą ir jo įvairovę. Hugo Šojaus dvaras – vienas įspūdingiausių Vakarų Lietuvos dvarų, išsiskiriantis savo architektūra ir istorija. Šis pašto ženklas yra tarsi kvietimas aplankyti Šilutę ir pamatyti šį dvarą gyvai,“ – sako Aušrutė Varnienė, Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė.
Ji atkreipia dėmesį, kad kuriant šį pašto ženklą siekta perteikti dvaro architektūros eleganciją ir subtilų, lietuviškam kraštovaizdžiui būdingą ramybės jausmą.
Antroje XVIII a. pusėje pastatytą Šilutės dvarą 1889 m. įsigijo iš Klaipėdos kilęs dvarininkas Hugo Šojus. Naujasis dvaro savininkas garsėjo kaip Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, mecenatas ir kraštotyrininkas, siekęs išsaugoti šio regiono paveldą. Šiandien dvare veikia Šilutės muziejus, kviečiantis pažinti regiono istoriją ir tradicijas.
Lietuvos paštas ženklus su Lietuvos dvarais pradėjo leisti 2023 metais. Iki šiol juose atvaizduoti Verkių, Trakų Vokės ir Čiobiškio dvarai. Šia serija norima priminti apie svarbų dvarų indėlį į Lietuvos kultūrą – jie yra ne tik architektūros paminklai, bet ir buvę svarbūs kultūros, švietimo bei bendruomenės centrai.
Kasmet Lietuvoje išleidžiama 15–20 pašto ženklų. Juos bei jų rinkinius galima įsigyti visuose pašto skyriuose ir filatelijos e. parduotuvėje.
